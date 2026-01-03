Ni un corte de pelo ni sólo darle agua: cómo proteger a tu mascota del calor extremo en Mendoza

El incremento de las temperaturas en la región de Cuyo representa una amenaza crítica para la estabilidad biológica de las especies domésticas. En Mendoza, la aridez y el impacto del viento Zonda exigen que cada dueño de mascota implemente protocolos preventivos para evitar el estrés térmico , garantizando así el bienestar de sus fieles compañeros.

A diferencia de los humanos, que regulamos la temperatura mediante el sudor, los perros y gatos tienen limitaciones fisiológicas importantes. Los caninos dependen casi exclusivamente del jadeo para liberar calor , un proceso de evaporación en las mucosas que se vuelve ineficiente cuando la humedad es muy alta o el aire es extremadamente seco, como sucede en nuestra provincia.

Por su parte, los felinos utilizan estrategias conductuales más marcadas. Un gato bajo estrés térmico buscará superficies frías, como baldosas a la sombra, y recurrirá al acicalamiento excesivo , ya que la saliva sobre su pelaje cumple una función similar al sudor humano. Es vital entender que si un perro o gato no logra enfriarse, puede sufrir un daño orgánico multisistémico irreversible que pone en riesgo su vida.

El "heatstroke" o golpe de calor ocurre cuando la temperatura interna supera los 40°C, provocando una respuesta inflamatoria grave. En Mendoza, el viento Zonda constituye un escenario de riesgo extremo , ya que la sequedad y el polvo en suspensión no solo elevan la temperatura, sino que deshidratan las mucosas y afectan gravemente el sistema respiratorio de los animales.

Para proteger a tu mascota de estas condiciones climáticas extremas, es fundamental seguir esta lista de cuidados esenciales:

Hidratación estratégica: Ofrecer agua fresca constantemente y considerar snacks congelados (como caldo de pollo casero sin sal) para aumentar la ingesta de líquidos.

Ofrecer agua fresca constantemente y considerar snacks congelados (como caldo de pollo casero sin sal) para aumentar la ingesta de líquidos. La regla de los 5 segundos: Antes de pasear, colocá el dorso de tu mano en el asfalto. Si no aguantás el calor por 5 segundos, el suelo quemará las almohadillas de tu perro .

Antes de pasear, colocá el dorso de tu mano en el asfalto. Si no aguantás el calor por 5 segundos, . Gestión del pelaje: Nunca afeites completamente a un animal de doble capa. Su pelo actúa como un aislante térmico natural contra la radiación solar directa.

Nunca afeites completamente a un animal de doble capa. Su pelo actúa como un contra la radiación solar directa. Ambientes protegidos: Durante los días de Zonda, mantené a los animales en interiores herméticos y utilizá trapos húmedos en las aberturas para filtrar el aire.

Factores de riesgo y primeros auxilios de emergencia

No todos los animales reaccionan igual al clima cuyano. Las razas braquicéfalas, como el Bulldog o el Pug, tienen una anatomía que dificulta enormemente el paso del aire, lo que las hace propensas a colapsos térmicos rápidos. Asimismo, los animales geriátricos o con sobrepeso tienen una capacidad de compensación cardíaca mucho más limitada ante el calor.

Si notás que tu perro presenta un jadeo ruidoso, mucosas de color rojo intenso o debilidad muscular, debés actuar de inmediato. Mover al animal a la sombra y refrescarlo con agua templada (nunca fría ni con hielo) son los primeros auxilios básicos. Incluso si parece recuperarse, es obligatorio el traslado a una clínica veterinaria para prevenir fallos renales retardados.