Muchas personas optan por una tortuga como mascota porque creen que es fácil de cuidar , silenciosa y de bajo mantenimiento. Sin embargo, esta idea puede ser un error. Detrás de su apariencia tranquila, las tortugas pueden traer consigo una serie de problemas que no todos tienen en cuenta antes de adoptarlas.

Independientes pero no tanto

Independientes pero no tanto Ni 2 horas ni 48 horas: esto es lo que dicen los expertos sobre dejar sola a tu mascota

Las tortugas pueden vivir décadas, y muchas veces sus dueños no están preparados para un compromiso de tantos años. No es raro que una tortuga termine siendo abandonada o regalada tras unos pocos años. Antes de adoptar una, es fundamental pensar a largo plazo y asegurarse de que se podrá cuidar durante toda su vida.

No es tan fácil alimentarlas correctamente

A diferencia de otras mascotas más comunes, las tortugas tienen requerimientos alimenticios específicos. Su dieta varía según la especie y requiere una combinación precisa de nutrientes. Además, no todos los veterinarios están especializados en su cuidado, lo que puede dificultar su atención médica.

TORTUGA, MASCOTA (1).png Mascotas: los 5 peligros ocultos de tener una tortuga en casa

No son animales sociables

Si buscás una mascota que interactúe con vos, una tortuga no es la mejor opción. A diferencia de los perros o gatos, las tortugas no generan vínculos con sus dueños. Son animales solitarios que no necesitan compañía humana para vivir, lo que puede resultar decepcionante para algunas personas.

Pensá bien antes de adoptar una tortuga Aunque las tortugas pueden ser mascotas fascinantes, es fundamental conocer los riesgos antes de tomar una decisión. Adoptar una mascota es un compromiso serio, y en el caso de las tortugas, requiere una planificación aún mayor. Informate bien y asegurate de que podés ofrecerle la vida que realmente necesita./Público.