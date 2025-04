Mascota: un reciente estudio de Harvard descubrió que los perros sueñan que juegan con su dueño

La investigación sugiere que, al estar tan apegados emocionalmente a sus dueños, los perros probablemente sueñen con sus rostros, olores y emociones compartidas. Barrett afirmó que “es probable que tu perro sueñe con tu cara, tu olor y con agradarte o molestarte”. Esto no sólo refuerza el lazo humano-animal, sino que demuestra que los sentimientos de las mascotas podrían ser más profundos de lo que se creía.

Una nueva forma de entender a nuestros mejores amigos

Este hallazgo no sólo es emocionante, sino que cambia la manera en la que vemos a nuestras mascotas. Ya no son simples observadores de nuestra vida: la reviven en sus sueños. La doctora Barrett concluye que este comportamiento no solo revela la complejidad emocional de los perros, sino que “refuerza la importancia de las interacciones positivas entre perros y humanos”, tanto para su bienestar diurno como nocturno./Infobae.