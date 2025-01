Mascota: ¿qué intenta decirte tu hámster al morder los barrotes de su jaula?

Una jaula inadecuada: el principal desencadenante

Uno de los motivos más comunes por los que tu hámster podría morder los barrotes es que la jaula no es adecuada. Si el espacio es reducido o no tiene los elementos necesarios para ejercitarse, tu mascota podría sentirse estresada o incómoda. Esto no sólo afecta su bienestar emocional, sino también su salud física, ya que morder los barrotes puede causar fracturas dentales o intoxicaciones si los materiales no son seguros.