Mascota: ni maullido ni ronroneo, la verdadera forma en que tu gato muestra felicidad

Detectar si una mascota como el gato puede sonreír es un verdadero desafío . Aunque no lo parezca, estos felinos expresan sus emociones de forma sutil y compleja. Sin necesidad de sonreír como los humanos, cada gesto corporal y sonido que emiten puede revelar si están felices, tranquilos o disfrutando del vínculo con su entorno.

¿Pueden los gatos sonreír realmente?

La respuesta corta es no como los humanos, pero eso no significa que no expresen felicidad. A través de movimientos corporales, sonidos y actitudes, los gatos demuestran con claridad cuándo están cómodos, juguetones o satisfechos. Aunque su expresión facial sea menos cambiante, tienen otras formas igual de elocuentes de comunicar alegría.