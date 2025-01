Para garantizar un buen descanso, los conejos requieren un lugar tranquilo y libre de ruidos fuertes. Una cama o refugio acolchonado les permite sentirse seguros y cómodos. También es importante proporcionarles suficiente espacio para moverse y un ambiente con temperatura estable.

Curiosidades sobre el sueño de los conejos

Una curiosidad sobre los conejos es que pueden dormir con los ojos abiertos. Esta capacidad les ayuda a aparentar estar despiertos, incluso cuando están profundamente dormidos. No obstante, en un entorno seguro, como un hogar tranquilo, pueden cerrar los ojos por completo, especialmente si se sienten cómodos y protegidos.

conejo (2).png Mascota: los hábitos sorprendentes de los conejos al dormir

Otra curiosidad es que los conejos pueden roncar y, aunque una minoría lo hacen, si notas que tu conejo no ha roncado nunca y de repente ha empezado a hacerlo, acude a un veterinario especializado en animales exóticos o en pequeños mamíferos, ya que posiblemente se deba a un problema en la nariz o vías respiratorias. Sin embargo, si ya has acudido al veterinario y te ha confirmado que no sucede nada, no te alarmes, algunos conejos roncan y es totalmente normal.

Además de su habilidad para dormir con los ojos abiertos, los conejos pueden soñar. Esto se observa cuando mueven ligeramente sus patas o bigotes mientras descansan. Incluso, a veces, tienen espasmos o hacen movimientos raros mientras duermen, sobre todo cuando lo hacen profundamente./Mundo deportivo.