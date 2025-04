Mascota inteligente: cómo reacciona un gato al llamado de su dueño, según la ciencia

¿Qué reacciones tiene esta mascota?

Los felinos no siempre acudirán inmediatamente, pero sí presentan signos de reconocimiento. Movimientos en las orejas, la cola o una mirada fija pueden indicar que el gato identificó la voz de su dueño. Este comportamiento no se da con desconocidos. Lo sorprendente fue que no reaccionaban igual cuando la voz era de un extraño. Estas respuestas sugieren que el vínculo no es meramente funcional, como se solía creer. Los gatos sí establecen una relación afectiva y sensorial con sus humanos.