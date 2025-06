Mascota: esto es lo que realmente sienten los gatos cuando los bañás, según especialistas

¿Hay que bañar a un gato?

En la mayoría de los casos, no es recomendable. Los expertos coinciden en que los gatos sanos y activos no necesitan baños frecuentes, ya que su limpieza natural es más que suficiente. No obstante, hay algunas excepciones: enfermedades cutáneas, obesidad, edad avanzada o problemas articulares pueden limitar su capacidad de aseo. En esos casos puntuales, un baño puede ser necesario, pero siempre con ciertos recaudos.