Mascota: descubre cómo funciona la memoria de los perros y si pueden recordar momentos

A diferencia de los humanos, los perros no poseen memoria episódica, es decir, no pueden recordar momentos concretos con detalle emocional. La memoria episódica, que nos permite a nosotros recordar experiencias pasadas con un contexto emocional, no parece estar presente en nuestros compañeros caninos. Esto no significa que no sientan afecto, sino que no atesoran esos recuerdos de la misma forma que nosotros.