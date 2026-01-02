Ideas para organizar un picnic perfecto en un parque mendocino 

No existe plan más tradicional para un mendocino que disfrutar la frescura de nuestra arboleda cuando el calor aprieta. Organizar un picnic en algún parque es una costumbre que se renueva este 2026, combinando lo clásico con nuevas tendencias gourmet irresistibles . Preparar esta salida al aire libre requiere ciertos trucos fundamentales para garantizar siempre el máximo confort.

El Parque General San Martín sigue siendo el rey de las tardes locales, pero el secreto está en saber dónde ubicarse. Si buscás tranquilidad absoluta, te conviene alejarte de la zona del Lago durante el fin de semana y refugiarte en los prados cercanos al Rosedal o en los alrededores de los Portones. Estos sectores ofrecen una sombra densa y espacios verdes amplios para tirar la manta sin amontonamientos.

Para quienes prefieren combinar la montaña con el agua, el Dique Potrerillos es la opción imbatible a pocos kilómetros. Sus orillas son el escenario ideal para una merienda extendida con vistas panorámicas a los picos de los Andes. La clave para disfrutar Potrerillos es llegar temprano y asegurar un lugar cerca de la orilla antes del mediodía.

El clima seco de Mendoza y su sol intenso exigen una planificación inteligente, especialmente respecto al horario y la hidratación. El mejor momento para arrancar es el "atardecer mendocino", a partir de las 18:00 horas, cuando la temperatura baja y la luz se vuelve mágica. No olvides llevar abundante agua fresca, ya que la hidratación es fundamental en nuestro ambiente semidesértico.

Los picnics en un parque o espacio verde: una costumbre típica del verano en Mendoza

En cuanto a la comida, lo ideal es apostar por el "finger food" o alimentos que se puedan comer fácilmente con las manos. Podés armar una canasta bien completa siguiendo estas recomendaciones:

Empanadas mendocinas: Un clásico que nunca falla y es fácil de transportar. Pueden ser de jamón y queso, o de verduras, que se pueden comer incluso frías.

Picada regional: Incluí frutos secos locales y quesos de la zona para un toque gourmet.

Sándwiches en pan de campo: Son resistentes, saciadores y gustan a grandes y chicos.

Fruta de estación: si bien en esta época los duraznos encabezan la lista, lo cierto es que cualquier fruta es una buena opción.

comida, picnic Clásico picnic en un parque de Mendoza

Checklist para un confort total al aire libre

Un detalle que muchos olvidan es que los espacios verdes no suelen tener asientos disponibles para el público. Es fundamental contar con una manta amplia que tenga una base impermeable para evitar que la humedad traspase la tela y arruine la tarde. o bien, podés llevar reposeras que sean livianas y fáciles de transportar. Además, un buen kit anti-insectos te va a salvar de los mosquitos que suelen aparecer cuando cae el sol.

Finalmente, recordá que cuidar nuestro entorno es parte de la identidad de nuestra provincia. Siempre llevá una bolsa para retirar tus residuos y dejá el espacio tan limpio como lo encontraste. Mantener la limpieza de nuestros pulmones verdes es responsabilidad de todos los que disfrutamos de estas salidas.