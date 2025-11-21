Conocé el horóscopo para este viernes 21 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Por Sitio Andino Lifestyle 21 de noviembre de 2025 - 07:10
En esta nota de contamos el
de este horóscopo viernes 21 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo del viernes 21 de noviembre
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Tu energía se renueva. Es un excelente día para avanzar con un plan personal o laboral. La determinación te guía.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Se destraba una situación que venía demorada. Conversaciones favorables y acuerdos que te dan tranquilidad.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
El día trae noticias o mensajes importantes. Todo fluye mejor si confiás en tu intuición y evitás dispersarte.
Horoscopo-1730738151.webp
Conocé el horóscopo para hoy.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Te sentís más centrado emocionalmente. Buen día para aclarar temas del hogar o reencontrarte con alguien que querés.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Brillás con fuerza. Te llega un reconocimiento o gesto que te levanta el ánimo y refuerza tu autoestima.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
La organización te favorece. Resolución de trámites, pendientes o temas laborales que te dan alivio.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
El amor y los vínculos están en armonía. Buena energía para encuentros, charlas sinceras o arreglar diferencias.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Transformación positiva en marcha. Algo interno empieza a acomodarse y ves con claridad qué hacer.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
La suerte te acompaña. Ideal para viajes, trámites, estudios o decisiones importantes. La expansión te llama.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Mejoras económicas o estabilidad en el trabajo. Es un día de paso firme y resultados concretos.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Energía renovada para iniciar algo nuevo. Cambios personales, nuevas ideas y claridad mental.tQyUEg
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
Tu intuición está al máximo. Prestá atención a señales o sueños: hoy pueden revelar un mensaje importante.