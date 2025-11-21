21 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
pREDICCIONES

Conocé el horóscopo para este viernes 21 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 21 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del viernes 21 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Lee además
Astrología: cuál es el signo que vivirá un fin de semana de pasión y sorpresas
Fin de semana astral

Astrología: cuál es el signo que vivirá un fin de semana de pasión y sorpresas
Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Tu energía se renueva. Es un excelente día para avanzar con un plan personal o laboral. La determinación te guía.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se destraba una situación que venía demorada. Conversaciones favorables y acuerdos que te dan tranquilidad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El día trae noticias o mensajes importantes. Todo fluye mejor si confiás en tu intuición y evitás dispersarte.

Horoscopo-1730738151.webp
Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Te sentís más centrado emocionalmente. Buen día para aclarar temas del hogar o reencontrarte con alguien que querés.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillás con fuerza. Te llega un reconocimiento o gesto que te levanta el ánimo y refuerza tu autoestima.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La organización te favorece. Resolución de trámites, pendientes o temas laborales que te dan alivio.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El amor y los vínculos están en armonía. Buena energía para encuentros, charlas sinceras o arreglar diferencias.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Transformación positiva en marcha. Algo interno empieza a acomodarse y ves con claridad qué hacer.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La suerte te acompaña. Ideal para viajes, trámites, estudios o decisiones importantes. La expansión te llama.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Mejoras económicas o estabilidad en el trabajo. Es un día de paso firme y resultados concretos.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Energía renovada para iniciar algo nuevo. Cambios personales, nuevas ideas y claridad mental.tQyUEg

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición está al máximo. Prestá atención a señales o sueños: hoy pueden revelar un mensaje importante.

Temas
Seguí leyendo

Astrología: qué signo vive un encuentro inesperado que podría cambiarle la vida

Conocé el horóscopo para este miércoles 19 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: qué signo debe cuidar su dinero y evitar riesgos esta semana

Conocé el horóscopo para este martes 18 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: ¿qué signo necesita replantear su relación esta semana?

Astrología: qué signo podría decir adiós a una relación tóxica esta semana

Astrología: qué signo tendrá un fin de semana de paz mental

Astrología: qué signo recibe un pago extra este fin de semana

Las Más Leídas

Un restaurante mendocino quedó entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina
RECONOCIMIENTO REGIONAL

Un restaurante mendocino entre los 100 mejores de la región: así quedó el ranking para Argentina

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Fuertes ráfagas

El paso del Zonda en Mendoza: ramas caídas, rutas cortadas y una pareja que salvó su vida de milagro

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

El incendio destruyó 83 motos que eran transportadas en el camión. 
no hubo heridos

Espectacular incendio en La Paz: el fuego destruyó un camión y 83 motos

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Te Puede Interesar

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar
FIN DE SEMANA LARGO

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Por Soledad Maturano
Conocé el pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza.
El clima

Descenso de la temperatura, el pronóstico para este viernes 21 de noviembre en Mendoza
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 21 de noviembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 21 de noviembre

Por Sitio Andino Sociedad