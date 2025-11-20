20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fin de semana astral

Astrología: cuál es el signo que vivirá un fin de semana de pasión y sorpresas

La astrología anticipa un cambio sorpresivo para un signo que moverá su mundo afectivo. Revisá el horóscopo y descubrí si te toca.

Astrología: cuál es el signo que vivirá un fin de semana de pasión y sorpresas

Astrología: cuál es el signo que vivirá un fin de semana de pasión y sorpresas

Por Sitio Andino Lifestyle

La astrología marca un fin de semana especialmente intenso, donde las energías entre Escorpio y Sagitario se combinan para abrir caminos inesperados. En este clima cargado de emociones profundas, uno de los doce signos será el protagonista de un encuentro sorprendente que podría marcar un antes y un después. Las sorpresas llegan cuando menos se esperan.

Astrología: el clima del fin de semana

Los días del 20 al 23 de noviembre se mueven entre una Luna Nueva en Escorpio y el ingreso del Sol en Sagitario, una transición que mezcla introspección con expansión. En esta etapa, la Luna Nueva, en tensión con Urano, impulsa cambios repentinos y una necesidad de animarse a lo desconocido. Las emociones se intensifican y nada queda igual.

Lee además
Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre: qué dicen los astros para los signos
Astrología: qué signo vive un encuentro inesperado que podría cambiarle la vida
Encuentro decisivo

Astrología: qué signo vive un encuentro inesperado que podría cambiarle la vida

El triple tránsito de Mercurio, Marte y el Sol en Escorpio profundiza esta vibra transformadora, pero también incrementa la impulsividad. Aun así, este clima abre oportunidades para actuar desde la valentía emocional. Muchas personas sentirán que es tiempo de decisiones que nacen desde lo más íntimo. Cuando la energía se mueve, algo cambia adentro y afuera.

pareja y perro
Astrología | Muchas personas sentirán que es tiempo de decisiones que nacen desde lo más íntimo

Astrología | Muchas personas sentirán que es tiempo de decisiones que nacen desde lo más íntimo

Horóscopo: el signo que vivirá un fin de semana apasionado

Entre todos los signos, Escorpio es quien se lleva el protagonismo este fin de semana. La Luna Nueva en su territorio, sumada a la fuerte presencia de Marte y Mercurio, abre un portal emocional difícil de ignorar. Además, la oposición con Urano trae giros inesperados que pueden manifestarse en encuentros, revelaciones o decisiones impulsivas con gran impacto. Escorpio vibra fuerte y atrae lo que transforma.

Este signo, ya de por sí intenso, sentirá un llamado visceral hacia una experiencia que podría moverle el piso. Las posibilidades de un encuentro inesperado –romántico o profundamente emocional– se potencian, sobre todo si esa persona aparece en un contexto cotidiano y sin anticipación.

signo escorpio y amor
Astrología | Escorpio vibra fuerte y atrae lo que transforma.

Astrología | Escorpio vibra fuerte y atrae lo que transforma.

Es probable que esta sorpresa llegue a través de:

  • un mensaje que parecía no llegar más
  • un reencuentro que remueve mucho
  • o una conexión instantánea con alguien nuevo.

Lo notable es que esta energía no empuja hacia algo pasajero, sino hacia algo que puede cambiar la dirección emocional del mes. Este fin de semana dejará huella, será un momento de intensidad emocional, pasión e imprevistos capaces de reorientar tu camino afectivo.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este miércoles 19 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: qué signo debe cuidar su dinero y evitar riesgos esta semana

Conocé el horóscopo para este martes 18 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Luna creciente en noviembre: qué significa y cómo aprovechar su energía

Astrología: ¿qué signo necesita replantear su relación esta semana?

Astrología: qué signo podría decir adiós a una relación tóxica esta semana

Astrología: qué signo tendrá un fin de semana de paz mental

Astrología: qué signo recibe un pago extra este fin de semana

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Jesús Moyano continúa internado en terapia intensiva tras ser golpeado en Tunuyán. 
Complicados

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite.
Preocupante

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite

Por Natalia Mantineo
Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires.
Agenda

Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política
Este jueves y viernes el acceso al cerro de la Gloria estará restringido.
Evento oficial

El Cerro de La Gloria estará cerrado temporalmente: qué días y por qué motivo

Por Sitio Andino Sociedad