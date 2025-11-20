20 de noviembre de 2025
{}
Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este jueves 20 de noviembre de 2025.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 20 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 20 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía se activa y te impulsa hacia nuevos proyectos. Tomá la iniciativa: hoy tu liderazgo será clave.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Buscá estabilidad, pero sin miedo a pequeños cambios. Una conversación sincera te permitirá avanzar.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Jornada llena de comunicaciones, reuniones y novedades. Estarás especialmente inspirado y mentalmente ágil.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El foco está en lo emocional. Un gesto o mensaje te dará tranquilidad. Protegé tu energía y poné límites.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El día te invita a sobresalir. Reconocimientos laborales o sociales pueden llegar de manera inesperada.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Organizá tu jornada para no sentirte abrumado. Hoy podés resolver pendientes importantes con eficiencia.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La armonía vuelve a tus vínculos. Charlar, conciliar y expresar tus emociones traerá equilibrio.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Transformación en marcha. Una decisión profunda comienza a tomar forma. Dejás atrás algo que ya no te sirve.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Ideal para viajar, planificar o estudiar. Tu energía expansiva te acerca a nuevas oportunidades.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El día trae claridad económica. Buena jornada para inversiones, acuerdos o reorganizar tus finanzas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Sentís un impulso renovado. Cambios de imagen, nuevas ideas o inicios personales están favorecidos.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu intuición te guía con fuerza. Prestá atención a señales y sensaciones: hoy son reveladoras.

