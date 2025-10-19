Cómo hacer conservas caseras y mantener viva una tradición de la gastronomía mendocina

En el corazón de la gastronomía mendocina, las conservas ocupan un lugar tan simbólico como sabroso. Más allá de una técnica de preservación, son una herencia familiar que atraviesa generaciones. Cada frasco guarda una historia de sabores, ingenio y tradición , donde los productos locales cobran nueva vida para disfrutarse durante todo el año.

Las conservas surgieron por necesidad. Antes de la refrigeración, preservar alimentos era esencial para sobrevivir al invierno . En Mendoza, la abundancia de frutas y hortalizas, junto con la cultura del trabajo artesanal, convirtió esta práctica en una costumbre profundamente arraigada.

Ya en las primeras décadas del siglo XX, las familias campesinas preparaban sus propias conservas de tomate, durazno o zapallo en almíbar, aprovechando los excedentes de las cosechas. Era una forma de cuidar el alimento, pero también de cuidar la memoria. Hoy, esa costumbre renace con un toque gourmet, impulsada por cocineros y emprendedores que valoran lo artesanal.

Hacer conservas en casa no es difícil, pero requiere cuidado. El primer paso es utilizar productos frescos y de estación . Luego, esterilizar correctamente los frascos —ya sea con agua hirviendo o en horno— para evitar contaminación.

El sellado al vacío es clave: sin aire, las bacterias no proliferan y el sabor se conserva intacto. Además, conviene etiquetar cada frasco con la fecha de elaboración y el tipo de producto. Las conservas dulces duran hasta un año, mientras que las saladas, unos seis meses, si se guardan en lugar fresco y oscuro.

Algunos tips infalibles:

No llenar los frascos hasta el borde.

Usar tapas nuevas o en buen estado.

Dejar enfriar boca abajo para sellar correctamente.

Tres conservas con productos típicos de la provincia de Mendoza

Tomates al natural: el clásico mendocino. Los tomates frescos y pelados se envasan con sal gruesa y unas hojas de albahaca. Perfectos para pastas o guisos.

el clásico mendocino. Los tomates frescos y pelados se envasan con sal gruesa y unas hojas de albahaca. Perfectos para pastas o guisos. Duraznos en almíbar: emblema del verano. Se preparan con almíbar ligero y unas gotas de limón, logrando un sabor equilibrado y dorado.

emblema del verano. Se preparan con almíbar ligero y unas gotas de limón, logrando un sabor equilibrado y dorado. Berenjenas en escabeche: infaltables en la picada mendocina. Se cocinan con vinagre, aceite de oliva, ajo y orégano. Un bocado que combina intensidad, tradición y vino.

conserva de tomate, durazno y berenjena Tomate, durazno y berenjena, tres de las conservas típicas de la gastronomía de la provincia de Mendoza

Las conservas son mucho más que una técnica culinaria: son una forma de preservar la identidad gastronómica de Mendoza. En cada frasco se encierra el espíritu del hogar, el ritmo de la tierra y el sabor de lo hecho a mano, con la paciencia y el amor de quienes mantienen viva una costumbre que nunca pasa de moda.