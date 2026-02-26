26 de febrero de 2026
Sitio Andino
Atención maestras

La DGE actualizó el régimen de suplencias docente: se exigirán capacitaciones obligatorias

La Dirección General de Escuelas estableció que los docentes deberán acreditar cursos de Ley Micaela, Ley Lucio y Bullying para acceder a suplencias en 2026.

 Por Natalia Mantineo

En un paso significativo hacia la modernización del sistema educativo, la Dirección General de Escuelas oficializó la actualización de la normativa que regula el otorgamiento de suplencias docentes para el Nivel Inicial, Primario y Educación Especial de la provincia de Mendoza.

Esta medida, que deroga regulaciones vigentes desde 1997, introduce cambios sustanciales en los requisitos para el acceso a cargos, destacando la formación obligatoria en temáticas sociales críticas.

Docentes maestros alumnos educación
DGE: capacitación obligatoria como eje central

La gran novedad de este reglamento es la incorporación de requisitos de formación que buscan garantizar un entorno escolar seguro y con perspectiva de derechos.

De acuerdo con la nueva disposicón, publicada este miércoles en el Boletin Oficial, a partir de ahora, ningún docente podrá acceder a una suplencia si no acredita haber aprobado los siguientes trayectos formativos:

  • Ley Micaela (Género): capacitación obligatoria para prevenir la violencia contra las mujeres.

  • Ley Lucio (Derechos de infancia): formación orientada a la detección temprana y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

  • Prevención de Bullying (Res. 6024/25): herramientas específicas para la intervención y seguimiento del acoso escolar en las instituciones.

Estas exigencias se presentan como requisitos de cumplimiento efectivo y excluyente, junto a la presentación del certificado de antecedentes penales y el apto psicofísico vigente.

concurso de jerarquia docente 2
Un dato a tener en cuenta es que en el documento, estas capacitaciones no se mencionan como cursos con puntaje, sino como requisitos de cumplimiento obligatorio y excluyente

Hacia la transformación digital

La normativa también recepta los avances tecnológicos de los últimos años, oficializando los llamados virtuales como una herramienta válida para asegurar la celeridad y la transparencia.

Según la nueva resolución, la modalidad digital se instrumentará mediante los sistemas administrativos electrónicos de la DGE, permitiendo a los aspirantes presentar su documentación en formato PDF único, optimizando el acceso igualitario a las vacantes disponibles.

Continuidad pedagógica y mérito

El nuevo esquema reafirma el orden de mérito como principio rector, bajo la validación de la Junta Calificadora de Méritos. El objetivo primordial, según reza el documento oficial, es asegurar la "prestación ininterrumpida y de calidad del servicio educativo", evitando que las licencias docentes afecten las trayectorias escolares de los estudiantes.

Por otro lado, la norma establece criterios claros para las bajas y desplazamientos, además de endurecer las sanciones para quienes renuncien injustificadamente antes de los tres meses de servicio, quienes podrían enfrentar inhabilitaciones por un año calendario.

Con esta actualización, la DGE busca adecuar la administración pública a la Ley de Procedimiento Administrativo actual, garantizando que el personal docente no solo posea la idoneidad técnica y el puntaje necesario, sino también la preparación humana y legal para afrontar la complejidad de las aulas mendocinas actuales.

Temas
