Mendoza no pagará por daños de infractor serial con carnet

Sin embargo, la Corte, falló ahora que no hay responsabilidad del Estado por varias razones: Primero, porque no se puede aplicar una normativa genérica en el caso; segundo, porque se consideraba una ley de responsabilidad estatal que no estaba en vigencia al momento del hecho; y tercero, porque no hay relación de causalidad entre las decisiones de los funcionarios estatales que sucesivamente iban actuando ante cada infracción de ese conductor, y el grave accidente de la adolescente sanrafaelina.