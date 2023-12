Gran Hermano: conocé a la "Barbie camionera", la participante mendocina.

"Mamá y papá militares. Yo también quise ser militar en un momento y todo ese ambiente a mí me encanta" , compartió Sabrina sobre su trasfondo familiar, revelando una conexión única con el ámbito militar.

En cuanto a su vida amorosa, la participante reveló: "Estoy en pareja hace siete años con intermitencias. Mi novio está chocho, me rebanca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco". Su actitud abierta y sin celos destaca su relación estable a lo largo de los años.

Aunque muchos la perciben como delicada, Sabrina dejó claro que no es así: "Me ven delicada y no soy eso. Yo, por estrategia, si es necesario, estaría con alguien", concluyó la joven conocida como "la Barbie camionera" por su manera franca y directa de expresarse. Su ingreso a Gran Hermano promete añadir una dosis de intriga y estrategia al ya cautivador elenco de participantes.