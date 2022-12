Netflix: el gabinete del Terror

No puede considerarse una mala propuesta, y de hecho parte de buenas ideas y, con su punto excéntrico, exhibe detalles, pero en el análisis global es la que menos seduce. Ana Lily Amirpour ('Una chica vuelve a casa sola de noche') expone la situación emocional y el trastorno de una mujer muy poco agraciada que anhela ser aceptada y parecerse a sus compañeras de trabajo (las típicas horteras y criticonas que se comportan igual que en el instituto). Una crema ‘milagro’ anunciada en la teletienda le promete la transformación. Atención al cuerpo de crema que emerge y al papel (y las pintas) de Dan Stevens como charlatán mefistofélico.

7. 'El murmullo' (Jennifer Kent)

Convertida en una figura a seguir por 'Babadook', Jennifer Kent ofrece el episodio más reposado e intimista. Conviven tanto el interés por la descripción emocional como la ligera desafección por la tendencia a lo plomizo. Essie Davis, que repite con la directora, y Andrew Lincoln (sí, el mítico Rick de 'The walking dead') encarnan a dos ornitólogos que se instalan para grabar e investigar en una isla en un intento de recomponerse en medio del dolor y la pérdida. Kent expone cómo su amor se reviste de distancia (ella, cerrada en sí misma, cree que él no la entiende, y su marido ya no sabe cómo acercarse) y que la mujer empieza a sentir presencias en la casa. Evoca tristeza y soledad, también calma y belleza. El significado fluye en su manera de señalar la sanación y la liberación. (Netflix)

6. 'Sueños en la casa de la bruja' (Catherine Hardwicke)

La participación de Catherine Hardwicke (detrás de 'Thirteen', pero también de 'Crepúsculo') generaba dudas, y más adaptando a Lovecraft, si bien cumple en la dirección. La historia, alusiva a la obsesión y la desesperación de un joven (un acertado Rupert Grint) por cruzar al otro lado y encontrar y ayudar a su hermana gemela fallecida, resulta atractiva, al igual que las primeras apariciones y el diseño de la bruja que desea volver al mundo de los vivos. Lástima que tienda a lo repetitivo y en el punto clave se desinfle, de ahí que su pretendido giro final deje algo frío.

5. 'El Gabinete 36' (Guillermo Navarro)

El episodio inicial, a cargo del habitual director de fotografía Guillermo Navarro, avanza el espíritu clásico que guía la antología. Puede saber a poco y explora el tema ocultista y demoniaco menos de lo debido, pero desprende interés (el encanto de lo pequeño, la premisa, los elementos introducidos, la figura del comprador versado en lo oscuro, el discurso moral del final) y se apoya en una estupenda actuación de Tim Blake Nelson. Interpreta a un hombre cabreado con el mundo (y racista) que, con apaños de por medio, compra trasteros abandonados en busca de objetos valiosos con los que saldar sus deudas. Su retrato remite a la codicia y a su inercia ciega (los riesgos que no pondera).

4. 'El modelo de Pickman' (Keith Thomas)

Keith Thomas, quien sorprendió con 'The vigil', adapta al maestro Lovecraft en una historia que incide en el sugerente concepto de las obras de arte que encierran oscuridad y atrapan en ella. Un sustrato por el que no importa que falte algo de desarrollo en la exposición de lo maligno. El protagonista, un Ben Barnes en el mejor trabajo de su carrera, cae presa del miedo y de las visiones (la escena del carruaje) al ver los cuadros de un nuevo compañero en la Universidad de Miskatonic (¡Crispin Glover!). Seduce por su tono, su imaginería y por un final aterrador que remueve de modo profundo, muy bien modulado.

3. 'Ratas de cementerio' (Vincenzo Natali)

Vincenzo Natali ('Cube', 'Cypher', 'Splice') y una rata gigante creada con efectos prácticos. Era difícil que el episodio decepcionara. Sus elementos lo hacen arrebatador y constituye una pequeña delicia. Muestra a un hombre que rebusca en los ataúdes para coger lo que haya de valor (joyas, dientes de oro) y saldar así una deuda y no acabar bajo tierra. Sospecha que las ratas se llevan los cuerpos y le roban, como comprueba con rabia y horror mientras se subraya su mala suerte. El esperado tramo en los estrechos túneles, con sugerentes momentos y detalles, se encuentra entre las mejores secuencias de 'El gabinete de curiosidades'.

2. 'La autopsia' (David Prior)

Aunque su inicio desconcierta un poco, la propuesta de David Prior (un consejo cinéfilo: recuperar la atípica 'The empty man') se degusta y sorprende. En especial una vez el gran F. Murray Abraham, en el rol de un forense retirado y enfermo, comienza con las autopsias de unos mineros muertos en una explosión por petición del 'sheriff', un viejo amigo, y realiza sus indagaciones. Apuntes de horror cósmico y de 'La autopsia de Jane Doe' se funden en un episodio redondeado por su estimulante modulación del concepto de parasitación. Antes de ese cauce ya atrae su narración en el marco de la reunión de los dos veteranos en la oficina.

1. 'La visita' (Panos Cosmatos)

Con el viaje alucinado al que conducía 'Mandy' en la memoria, la aportación de Panos Cosmatos generaba expectación. Su episodio es el que desprende mayor personalidad y, como se esperaba, constituye la rara avis de la antología. La experiencia que depara, no para todos los paladares, desprende una extraña carga envolvente. Lo más sugestivo reposa en su arriesgado concepto, ya que su base narrativa está en la conversación entre un misterioso anfitrión y sus invitados, elegidos por sus perfiles. Los diálogos transcurren en medio del consumo de drogas y de la entrega de Cosmatos a sus filias creativas y formales. La aparición del ‘objeto’ y de la criatura llevan luego la historia hacia un horror cósmico inenarrable. Agrada reencontrarse con Peter Weller, y además en un imponente papel.

Fuente: Netflix Cinemanía