Este lunes es el día más frío del año en Malargüe

El frío no da tregua en Malargüe. En este momento, la temperatura es de -15° (quince grados bajo cero), y se espera que la mañana, aunque soleada, no supere los 0° (cero grados). No hay pronóstico de nieve para el llano. Continúa interrumpido uno de los tramos de la Ruta Provincial 222. Es obligatorio portar y usar cadenas si así lo requieren las autoridades.