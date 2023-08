YPF y un préstamo para producir más: su inversión en Mendoza

Por su parte, la CAF confirmó que el préstamo se va a ejecutar en dos etapas: un primer tramo de u$s 50 millones y finalmente otros 325 millones. En total, las obras prometen generar más de 1600 puestos de trabajo (directos) y 3.200 indirectos durante el periodo de obra, es decir, en los próximos 3 años.

Mendoza y el proyecto NEC

El proyecto Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC), tal como lo definen en YPF, va a movilizar en torno al préstamo de la CAF capital privado de 8 entidades, entre bancos y entidades financieras internacionales de distintas partes del mundo: Banco Santander; el ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), Panama Branch; Cargill Financial Services International; Citigroup; Bank of China, Grand Cayman Branch, y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior.

Para la petrolera, una vez finalizadas las obras en la refinería de Luján (se estima para 2026) se habrán invertido u$s 590 millones en el complejo entre el aporte de CAF y recursos que ya venían destinándose desde 2019. El nuevo crédito permitirá también ampliar la capacidad de procesamiento dado el mayor volumen de shale oil o crudo no convencional obtenido del megabloque Vaca Muerta, sin contar con la inversión de YPF en otras áreas explotadas en Mendoza.

Para entonces, lo concreto es llegar a producir 3,5 millones de m3 de combustibles ultra bajos en azufre como parte de las NEC, en busca de bajar la contaminación y mejorar la calidad del aire.

Como resultado del proyecto NEC, YPF pasará de producir 24% del total de los combustibles ultra bajos en azufre en la actualidad a 71% para 2026, precisó la CAF a través de un comunicado en que destaca también la idea de "promover el cambio tecnológico para producir motores menos contaminantes".

Refinería de YPF: cuánto produce y en qué se invierte

Para entender la envergadura de la inversión, hay que considerar que hoy en Mendoza la refinería de YPF produce casi 19.000 m3 diarios de los distintos combustibles que se distribuyen en el mercado.

Si tiene una "especialidad", se la obtención de gasoil de alta calidad. De hecho, de la planta industrial que la petrolera de bandera argentina tiene en Mendoza sale un 60% de toda la Infinia Diesel que consume el país.

En concreto, la inversión será en nuevas torres para "hidrotratar" los combustibles refinados y así disminuir el contenido de azufre por debajo de 10 ppm.

¿Por qué es importante? Actualmente, de todo el gasoil que produce, YPF sólo puede obtener 30% con bajo contenido de azufre y se destina al tipo Euro. Pero una vez completada la inversión la totalidad del volumen de combustible diesel tendrá esa calidad.

Otra de las mejoras pasan por adecuar los hornos de topping para poder incrementar el procesamiento del shale oil o petróleo no convencional de Vaca Muerta.

Sobre el préstamo, además de destacar el "excelente historial" de YPF (con 5 préstamos por u$s 1.225 millones desde 2009) y la apuesta a la transición energética, el presidente de la Corporación, Sergio Díaz Granados destacó que así "la CAF colabora con tres aspectos del país. El medio ambiente, a través de combustibles menos contaminantes, la seguridad energética, la mejora tecnológica de los complejos industriales de YPF (como Mendoza) y permite movilizar fuentes de financiamiento externas”.