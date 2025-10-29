YPF compra el total de Refinor y se queda con el control de toda la empresa

Con el objetivo de fortalecer su estructura logística y de abastecimiento en el norte argentino , YPF concretó la adquisición total de Refinor , la compañía que opera en toda la cadena de valor del transporte y comercialización de combustibles y gas en la región del Noroeste argentino .

La petrolera estatal , que ya poseía el 50% de las acciones, completó la compra del paquete accionario al Grupo Integra , controlado por José Luis Manzano , aunque el monto de la transacción no fue informado.

La operación representa un paso en la estrategia de consolidación territorial de YPF . A partir de ahora, la empresa pasa a controlar el 100% del capital accionario de Refinor , que continuará operando bajo la órbita del Grupo YPF . Según comunicó la petrolera, la integración permitirá optimizar la logística de transporte y despacho de combustibles , especialmente a través del poliducto que conecta la terminal de Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán) .

La infraestructura que ahora pertenece 100% a la petrolera estatal resulta vital para garantizar el abastecimiento en un mercado caracterizado por la dispersión geográfica y los elevados costos logísticos . De este modo, YPF asegura el funcionamiento del sistema de distribución que abastece a estaciones de servicio y redes industriales de las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco .

image YPF se quedó con toda la operatoria de Refinor en el NOA

Continuidad operativa y estandarización

Refinor administra más de 70 estaciones de servicio en el norte argentino y posee una refinería ubicada en Banda del Río Salí, considerada un punto neurálgico en la infraestructura energética regional. La integración con YPF, según se informó, busca garantizar la continuidad operativa de las plantas y puntos de distribución, al mismo tiempo que permitirá alinear sus estándares de gestión y seguridad con las prácticas del grupo estatal.

El comunicado oficial destaca que la compañía trabajará para unificar procesos operativos bajo las normas que YPF promueve en toda su cadena de valor, un paso que refuerza la eficiencia, sostenibilidad y trazabilidad del sistema de abastecimiento energético nacional.

image José Luis Manzano en la última edición del Energy Day

Un movimiento de peso en el mapa energético

La compra del 100% de Refinor es una jugada estratégica de YPF para fortalecer su control sobre la infraestructura logística del norte argentino, un área clave tanto para la distribución de combustibles como para el desarrollo del gasoducto del norte y las futuras conexiones con Bolivia.

El movimiento se produce en un contexto de reorganización del mercado energético, donde la estatal busca consolidar su liderazgo en refinación, transporte y comercialización, al tiempo que avanza en la transición hacia fuentes más sostenibles.

El Grupo Integra de José Luis Manzano (que hace apenas horas firmó la compra de Telefe) es un holding argentino con inversiones diversificadas en energía, minería, agroindustria y servicios financieros, que hasta esta operación poseía la mitad del capital accionario de Refinor.