Vargas Arizu: "Si bajan el café en Casa Rosada se evitan las retenciones al vino"

En principio no habrá grandes variaciones para la vitivinicultura. Varias de ellas son leyes muy viejas, algunas previas al gobierno de Alfonsín, otras de su gobierno, otras de Duhalde...La verdad es que su derogación no está mal y tampoco afecta sustancialmente a la industria.

En el caso de la ley de Contratos, si habrá un cambio aunque no significativo. A qué apunta el DNU? Lo que veo es a darle más responsabilidad de las partes, comprador y vendedor, sin intervención del Estado. Acá pasa lo mismo: la vitivinicultura tiene estimación de cosecha, cuando empieza y termina, se fija el grado alcohólico, cuando puede empezar a venderse el vino, cupos, el porcentaje a elaborar de mosto. Es un negocio tremendamente regulado, y es lo que podría dejar de ser así.

Y en ese tren ¿qué futuro le espera al Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INV, el órgano estatal de control?

Creo que el INV perderá competencias sobre algunas cosas en las que se mete y no debería, para quedar circunscripto a la genuinidad de producto. O que de eso se ocupe el área de Industria. Todavía no se sabe quién será el próximo presidente, pero al ser una designación nacional supongo que vendrá con esa instrucción. Pero a la vitivinicultura le preocupa mucho más las retenciones del 8%, es algo grave que espero que solucione pronto. No hay ningún motivo para que haya quedado mientras para otras economías regionales es 0.

¿Qué respuesta dio el secretario de Agricultura (Bioeconomía) Vilella al reclamo por retenciones?

He pedido una reunión con él para discutir ese tema. Los derechos de exportación o retenciones son impuestos distorsivos que afectan directamente al ingreso de divisas, lo que más necesita Argentina. La vitivinicultura exporta por u$d 800 millones, y el 8% representa unos 60; creo que si reducen el café en Casa Rosada es suficiente, en vez de afectar a una industria que no solo exporta y trae dólares, sino que es imagen de Argentina, la "marca país". Distinto a la soja que comen chanchos en China.

Es un doble aporte, porque actualmente pasa 1,6 millón de turistas por las bodegas. Por eso insisto en que no hay razón, aunque este mes todavía son cero.

La visión del ministro-empresario

Aunque ya es funcionario, Vargas Arizu no reniega de su reciente pasado como empresario olivícola y bodeguero. Por eso no disimula como se siente frente a sus pares, con los que se reunió días atrás, a quienes se refiere como "gente del palo".

"Convocamos a dirigentes de casi 30 cámaras, era una reunión muy solicitada. No sólo porque son del palo, sino porque es importante tener a alguien que entienda la mecánica del negocio privado dentro del Estado, y que sin ideología formó un espacio político. Nosotros vemos algunas cosas, la política otras, y eso va a hacer crecer a Mendoza", consideró.

Al respecto, el ministro aseguró que cuenta con un "fuerte apoyo" para hacer "los cambios que necesita la provincia. No para el capricho de los empresarios: frente a un problema, es más fácil que yo se los explique para generar el crecimiento en la faz privada".

¿Cuáles son las prioridades para estimular el crecimiento en ese sentido?

Queremos que se creen muchas más empresas, que dos o tres emprendedores se junten alrededor de un proyecto. Hay un fuerte desarrollo de la industria del conocimiento, de la producción audiovisual, que tiene dos polos con los que ya nos hemos reunido, también con entidades vitivinícolas. Voy a los lugares donde se generan los fondos, las divisas, donde la gente paga el formulario 931 (aportes patronales), porque en definitiva administramos los fondos que ellos pagan. Alfredo (Cornejo) ha hecho una apuesta fuerte en ese sentido".

Otro tema es simplificar trámites para formar una empresa. No puede ser que se demore tanto el sistema. Hay 600 mil empresas en el país cuando debiera haber 1,8 millón, en un país donde mucha gente eligió quedarse en el Estado cuando lo que lo hace crecer es la actividad privada.

Como un edificio: el administrador no puede tener el 30%, otro tercio que no paga expensas, la gente que está subsidiada, y el restante 30% que banca los gastos de todo el edificio, y seguramente funciona mal.

Con esa visión empresarial ¿qué cuestiones del Estado pueden limitar su margen de maniobra?

No veo mucho límite. Hay que ver hasta dónde me dejan concretar las ideas. En el sector de la producción se pueden hacer muchas cosas. No tengo en mi área la minería, salvo el downstream (comercialización) pero creo que los minerales se extraen de donde están, no donde haya licencia social. Por ejemplo, si hay cobre en Las Heras hay que hablar con la comunidad para avanzar. Del otro lado, en Chile, hay exportaciones por u$d 40 mil millones.

Ministerio de Producción, gobierno de Mendoza, Licenciado Rodolfo Vargas Arizu Foto: Cristian Lozano

Cómo "internacionalizar" Mendoza

La matriz productiva es el tema. "Mendoza tiene un amplio expectro. Hay que propiciar fuerte la ganadería, y para eso en el Sur se necesita hacer caminos, porque además ya no habrá límites a las exportaciones, y en el caso de la carne se acabó la cuota Hilton".

El gobernador habló de "internacionalizar" la marca Mendoza. ¿Cómo lograrlo en este momento?

El gobernador quiere darle un gran impulso junto al sector turístico. Se va a sumar a la oferta exportable que ya se viene trabajando con Promendoza, la única política de Estado que tiene Mendoza desde la época de (el ex gobernador) Lafalla. Para eso, aunque no dependen directamente de mi ministerio porque tienen rango ministerial y responden directamente a Gobernación, ya nos reunimos con su nueva titular Patricia Giménez, y también del Emetur, Gabriela Testa.

¿Y cuál es la estrategia a seguir?

Se ve mucho en el mundo. Son regiones que salen a vender, y como hay muy buena relación con San Luis y San Juan la idea es "regionalizar" las acciones. A propósito de gestiones ante la Nación, es probable ir juntos con los ministros de San Juan y Neuquén, y aprovechando que hay 10 gobernadores afines es bueno tener 10 ministros que trabajen juntos por el mismo objetivo.

El Estado y las reformas laboral e impositiva

"En los últimos 70 años el Estado ha avanzado sobre los particulares, y existe una mentalidad respecto de que muchos pretenden que les resuelva todos sus problemas, como la inflación". Pero cuál debe ser su función? Impulsar, no poner trabas, y dejar que el comercio fluya normalmente", remarca, casi en sintonía con dichos de funcionarios de Javier Milei.

Habla de la necesidad de "una legislación laboral acorde, de la que se ha ocupa el DNU. Falta que se modifique el régimen impositivo y el cambiario, porque sigue habiendo brecha y debe haber un tipo de cambio único y solucionarse el problema del déficit".

Como empresario y hoy funcionario ¿qué visión tiene de la reforma laboral que pretende Milei?

La reforma impositiva va a ser muy importante para la creación de empleo. Respecto a la reforma laboral, muchos creen que con el fin de la doble indemnización las empresas van a echar a mucha gente, pero creo que será al contrario: se va a generar más trabajo así.

¿Eso puede permitir las paritarias regionales, o locales, como hace tiempo planteó el gobernador Cornejo?

Sería posible. Un ejemplo es la discusión del convenio del sector de aceite de oliva, que se podría definir en Mendoza. Hoy se discute a nivel nacional, cuando no tiene nada que ver con la soja o el girasol.

Nuevas áreas del ministerio

La cartera a su cargo está en pleno proceso de cambios. Se sabe que parte de la estructura del ex ministerio de Economía seguirán, pero Vargas Arizu y su equipo ya definen la creación de nuevas áreas...COMPLETAR

A propósito, el jefe de la cartera de Producción reafirmó que "no vamos a movilizar mucha gente en el ministerio. Tampoco es un desembarco de funcionarios nuevos a un lugar donde no queda nadie: hay una transición ordenada, porque acá trabaja gente muy buena. Vamos a reorganizar algunas áreas, sin modificar tanto".

En ese sentido rescata el caso de la Dirección de Fiscalización y Control, que hasta ahora controlaba precios y abastecimiento en Mendoza. Y adelanta que "con el DNU ya no habrá control de precios", con lo cual se reubicará al personal del área en otras funciones.

Pero también habrá nuevas áreas dentro del Ministerio de Producción que están en plena definición. Una de ellas estará concentrada en Logística y transporte internacional: su competencia parte de concentrar Puerto Seco y la Zona Franca Mendoza, en un playón de 100 hectáreas para el movimiento de camiones.

El tránsito hacia Chile es un tema siempre a resolver. Por eso en paralelo, hay una gestión en marcha para que desde Nación se nombre a un nuevo embajador en Chile del sector privado, "que conozca el tema y le duela".

Con todo, Vargas Arizu se aferra a un concepto para redondear el norte que pretende de su gestión. "Queremos armonizar en 4 o 5 años la ética y la eficacia del Estado. Esto es, más y mejor, con el menor desperdicio".