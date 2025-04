Semana Santa 2025: ¿Cómo se trabaja y cómo se paga en Argentina?

Como es habitual, la Semana Santa inauguró su celebración con el Domingo de Ramos del pasado 13 de abril , aunque este jueves algunos se toman el día para no asistir a sus puestos de trabajo , mientras otros lo harán el viernes . En ese sentido, cómo deberán trabajar estos próximos días y qué pagos les corresponden de acuerdo a las leyes laborales del país .

A pesar de esto, el conocido feriado largo no será oficial para todos, ya que el Jueves Santo tiene diferencias con el dia siguiente -Viernes Santo- porque el primero no es un feriado nacional, mientras que el segundo pasa a conocerse como un "día no laborable".