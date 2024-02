Qué hay detrás de las 14 áreas petroleras que YPF pone en venta

Mientras crece la expectativa tras el primer hallazgo de crudo no convencional en la Vaca Muerta de Mendoza, los planes en la provincia en materia hidrocarburífera no se agotan allí. Es que el gobernador Cornejo ya firmó el decreto para llamar a licitación y concesionar 12 nuevos yacimientos, mientras YPF delinea toda una estrategia para "deshacerse" de otras tantas áreas petroleras que ya no le resultan negocio.