Producción y Economía: las definiciones del organizador del Congreso de la Ciruela

Precisamente sobre los dos grandes ejes en los que transcurrió el primer día, Francisco Araujo, presidente de IPA Argentina y del Congreso y coordinador del Clúster de la Ciruela de Mendoza, afirmaba que “el cambio climático o las dificultades en términos de productividad son temas que siempre surgen en estos congresos, en la mesa y en las discusiones. Hay una realidad: todos los países que producen ciruela, como otros cultivos, tienen dificultades con el clima porque tiene sus caprichos y sus ciclos. Creemos que aquí lo más importante es identificar cuáles son esos desafíos en términos de productividad y ver cómo se pueden afrontar”.

IPA 2024 congreso ciruela marcelo portada.jpg La mayoría de los expositores del primer día coincidieron en la necesidad de buscar nuevos consumidores para la ciruela. Foto: Yemel Fil

Araujo, en diálogo con Sitio Andino, se alineó con las palabras del gobernador acerca de la resiliencia de los productores y afirmó que “en Mendoza, en ese sentido, somos especialistas. Viene el granizo y estamos con la malla antigranizo; vienen las heladas y tenemos sistemas de mitigación de heladas; tenemos crisis hídrica y ponemos riego por goteo; hace falta mano de obra y tenemos fábricas de máquinas aquí. Entonces, la resiliencia del argentino y del mendocino se pone de manifiesto”.

Consumo y productividad, el secreto del balance

En las discusiones entre consumo y productividad es inevitable que aparezca el componente de las hectáreas implantadas. Hoy, Mendoza cuenta con 10,500 hectáreas de ciruela, el mismo número que hace 15 años, después de haber llegado a un pico de casi 18,000 hectáreas en 2015.

Araujo asegura que “el crecimiento tiene que ser, por el momento, en términos cualitativos y no cuantitativos. Cualitativo en términos de asegurar la superficie que ya está cultivada, aquella que tiene una potencialidad de tener una renta razonable para el productor, porque de nada tendría sentido tener 20 hectáreas de ciruela y todos los productores empobrecidos. Creo que, en términos cualitativos, el siguiente paso es la incorporación de tecnología, para aquellos que lo puedan hacer, y en términos de demanda mundial, hay que pensar en un crecimiento balanceado que la productividad vaya acompañando la demanda”.

Uno de los datos que llamó la atención del panorama argentino es la baja proporción de productores equipados con tecnología para mejorar el producto y sobrellevar los malos tiempos. Apenas un 20% tiene malla antigranizo, otro 20% tiene riego tecnificado y apenas un 5% tiene ambos sistemas en su producción. Para el presidente del Congreso, “sin lugar a dudas, la herramienta para avanzar en esto es el financiamiento. No hay prácticamente ningún productor que pueda hacer un esfuerzo o que su negocio tenga una rentabilidad suficiente para acompañar estas inversiones. El sistema tiene que estar en línea con estas inversiones. Esto es: si vas a producir ciruelas y vas a poner la malla antigranizo, los plazos de amortización no pueden ser menores a 10 años, porque si no, no hay forma de pagarlo. Si no, estamos construyendo una falacia que nadie termina tomando”.

Ciruela: Paciencia y apuesta a la macro

Para Araujo, “no es fácil para el productor pedirle paciencia, pero hay que tener paciencia; si el sistema macroeconómico de la Argentina se normaliza o se vuelve algo más previsible, los sistemas de financiamiento se harán más accesibles y se podrán tomar”. El productor mendocino asegura que, en términos internacionales, se atraviesa un momento de balance entre la oferta y la demanda “que hace que los precios no bajen, sino que más bien estamos en un punto de moderación y, en algunos casos, mejorando algo el precio, lo que es una muy buena noticia”.

La situación parece controlada hacia el 2025, ya que Araujo asegura que no ve un desbalance hacia el año que viene, ya que no se va a llegar con un gran stock y, por ende, no deberían ejercerse presiones sobre el precio de la fruta. “En términos de aprecio del tipo de cambio, si los comparas con un tiempo atrás, de un año o seis meses, el tipo de cambio está perdiendo valor, pero también sabemos que la mejor posición para un empresario es que todas las variables macroeconómicas se alineen y estén normalizadas, por más que el tipo de cambio pueda tener algún atraso. Es mejor tener las variables macro organizadas y no la volatilidad que hubo en años anteriores”.