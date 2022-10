Por la minería, UOCRA y otros gremios marchan a Casa de Gobierno.

"Como en otras oportunidades, marchamos para pedirle al gobernador con más ímpetu que nos de la posibilidad de desarrollarnos . Más allá de los partidismos, hablamos de algo en común, q son los trabajadores. Son pobres, hay desocupados. Y no estamos hablando, como dijo el gobernador, que ese no es el "momento político" para la minería", señaló respecto a la protesta Miguel Ponce , secretario general de la Uocra en Mendoza , en diálogo con radio Andina.

Para el dirigente gremial "estamos hablando de trabajo. Y de que la minería puede ser la solución no solo para nuestro sector sino para muchas pymes. No encontramos la razón, más allá del capricho de unos pocos que no ven la realidad a su alrededor, por la que Malargüe no puede explotar la minería".

Apoyo empresario

Por su parte, los empresarios del sector metalmecánico manifestaron su apoyo a la "movilización de las fuerzas laborales concentradas" en Uocra y otros gremios.

"Nuestro apoyo se sustenta en la necesidad de vincular a las fuerzas productivas que pensamos en el desarrollo de las obras de infraestructura necesarias para el futuro de nuestra provincia y en el trabajo de miles de mendocinos", se expresó Asinmet (Asociación de Industriales Metalmecánicos de Mendoza).

En el comunicado, suscripto por su presidente Mariano Güizzo y el secretario de la cámara, Julio Totero, Asinmet expresó que "es tiempo de buscar consensos entre todos los que pretendemos encontrar los caminos del progreso de manera sostenible, dejando de lado las diferencias que nos condenan a la pobreza y profundiza la marginalidad".

Asimismo, la entidad gremial empresaria que nuclea a más de 600 pymes del sector y unos 18.000 trabajadores, enumeró 4 puntos a los que adhiere como parte de la solicitud al Gobierno provincial. Y si bien hace foco en la minería, también incluye a otro proyectos energéticos:

1) Poner en marcha los proyectos posibles con los fondos que originalmente eran para Portezuelo del Viento y que garanticen el bienestar general.

2) Impulsar el "desarrollo de la industria minera comenzando en Malargüe y extendiendo esa posibilidad a toda la provincia".

3) Potenciar las energías renovables y no renovables con toda su cadena de valor, integrando las pymes a las grandes compañías nacionales.

4) Tomar las decisiones políticas necesarias para poner en marcha todas las fuerzas productivas que devuelvan a Mendoza su lugar de privilegio en el orden nacional.