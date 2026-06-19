Neuquén rebaja regalías para GNL

La Legislatura de Neuquén dio el primer paso para la ratificación del acta acuerdo firmada entre la Provincia y YPF , que fija las condiciones promocionales bajo las cuales se desarrollará el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) denominado Argentina LNG.

Con despachos de mayoría aprobados en un plenario conjunto de las comisiones de Energía , Asuntos Constitucionales y Presupuesto , el texto pasará al recinto el próximo miércoles 24 de junio, donde el oficialismo de Rolando Figueroa prevé su sanción sin mayores dificultades.

El resultado del plenario fue amplio: en la comisión de Energía, once votos a favor y tres en contra; en las de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, diez y once a favor respectivamente, con cuatro y tres votos negativos en cada caso. Los bloques opositores al acuerdo fueron el FIT , Unión por la Patria , la UCR y Democracia Neuquén .

El centro del acta acuerdo es un esquema escalonado de alícuotas de regalías que reemplaza la tasa general del 12% aplicable a la producción hidrocarburífera convencional y no convencional. El mecanismo toma como referencia el precio internacional del GNL según el índice JKM (Japan Korea Marker) y establece tres escalas: una alícuota del 7,5% cuando el precio internacional se ubica por debajo de los 16 dólares por millón de BTU; del 10% entre los 16 y los 20 dólares; y del 12% cuando el valor supera ese umbral. Para la liquidación se utilizará como referencia el precio de venta del gas natural con destino industrial en condición firme de la Cuenca Neuquina .

A ello se añade una estabilidad fiscal garantizada por 30 años y la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando el destino final sea la exportación de GNL. El oficialismo encuadró este último punto no como una exención, sino como una extensión de la lógica constitucional que impide a las provincias gravar exportaciones, citando el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Chubut, que intentó cobrar ese tributo a YPF por el crudo vendido al exterior tras su industrialización en otra jurisdicción.

El acuerdo contempla además el pago de un bono de infraestructura de 175 millones de dólares, que YPF deberá ejecutar una vez que suscriba la Decisión Final de Inversión (FID) con sus socios. A eso se suma un primer aporte de 150 millones de dólares comprometido por la empresa en virtud de las cinco concesiones no convencionales (CENCH) que integran las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte, aunque los proyectos específicos que se financiarán con esos recursos aún no han sido definidos.

image Las comisiones de la legislatura de Neuquén aprobaron el avance del acuerdo con YPF y la baja de regalías para la exportación de GNL

El paralelismo con el acuerdo YPF Chevron de 2013

La bancada oficialista fundamentó el acuerdo trazando una comparación con el convenio entre YPF y Chevron firmado en 2013, que posibilitó el primer desarrollo masivo de recursos no convencionales en la formación Vaca Muerta. "Es un hito fundacional", sostuvo el diputado Francisco Lépore (Avanzar), uno de los principales referentes del bloque de Figueroa. "Hoy Neuquén no tiene ningún proyecto para la exportación del GNL. Hace diez años que se habla de esto y no se pudo concretar ninguno. Este acuerdo tiene cualidades similares a las del inicio del no convencional", argumentó.

El diputado del MPN, Claudio Domínguez, amplió esa lectura histórica al recordar que la producción neuquina convencional rondaba los 18.000 barriles diarios antes del salto no convencional, y subrayó que proyectos de GNL impulsados tanto durante la gestión de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández no lograron materializarse. "¿Existe el GNL sin Vaca Muerta? En Argentina no, pero en otros continentes sí. Son los que hoy nos venden GNL a 24 dólares el millón de BTU", advirtió.

Las objeciones de la oposición

El principal cuestionamiento de la oposición se concentró en la reducción de alícuotas de regalías. La diputada del kirchnerismo Lorena Parrilli calificó las condiciones acordadas como "migajas" negociadas con una perspectiva "cortoplacista", mientras que su correligionario Darío Martínez, exsecretario de Energía de la Nación, insistió en que la información suministrada resultó insuficiente para comprender la estructura de costos que llevó a concluir que el proyecto no era rentable con regalías al 12%. "Queremos que se desarrolle el GNL, pero que Neuquén se siente a negociar desde una posición mucho más fuerte. No hay GNL sin Vaca Muerta", señaló.

Martínez presentó un cálculo según el cual Neuquén resignaría más de 3.000 millones de dólares entre el esquema diferencial de regalías y la no aplicación de Ingresos Brutos. El oficialismo rechazó esa estimación. "Lo que trata de hacer el gobierno es bajar los costos para que la inversión sea posible y ahí sí empezar a generar ingresos para la provincia", respondió Marcelo Bermúdez, del PRO. Lépore fue más contundente: "Hoy no se resigna nada porque no hay nada. Se está discutiendo si el país sale del paradigma del autoabastecimiento al de la exportación y si Neuquén quiere posicionarse primero".

El legislador radical César Gass, cuyo bloque suele asumir posiciones variables, votó en contra luego de haber viajado a Buenos Aires para consultar al exsecretario de Energía de la Nación Jorge Lapeña y a otros especialistas. Cuestionó los plazos: la convocatoria al plenario le llegó la misma noche en que regresaba de esas reuniones, lo que a su juicio no le permitió analizar con el tiempo necesario los informes técnicos recibidos.

El impacto proyectado sobre Cutral Co y Plaza Huincul

Uno de los argumentos más enfáticos del oficialismo apuntó al potencial transformador del proyecto sobre las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, ciudades de tradición petrolera ubicadas en el centro de la provincia. La inversión estimada por YPF asciende a 25.000 millones de dólares, y se proyectan alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos, cifra que podría elevarse a entre 40.000 y 50.000 empleos si se incorporan los empleos indirectos.

"Nuestra zona siempre ha sido muy castigada y es momento de que el sector político dé vuelta la página", reclamó Yamila Hermosilla (Comunidad), diputada oriunda de la región. El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, políticamente vinculado al kirchnerismo pero con buena relación con el gobernador Figueroa, ya se había manifestado expectante ante la perspectiva del desarrollo del GNL a partir de las concesiones no convencionales asignadas en la zona.

Lo que el acuerdo aún no define con precisión es el destino de los fondos de infraestructura comprometidos por YPF. El primer aporte de 150 millones de dólares, derivado de las CENCH, será destinado a Neuquén capital, sin que estén determinados los proyectos a financiar. El segundo tramo, de 175 millones de dólares, depende de la firma de la FID con los socios de la petrolera estatal. La región que será el epicentro de la producción queda, por ahora, en espera de precisiones sobre cómo se materializará el retorno económico más directo del acuerdo.