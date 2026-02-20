20 de febrero de 2026
Sitio Andino
Futuras inversiones

YPF suma a los árabes en el megaproyecto de exportación de GNL desde Vaca Muerta

YPF, ENI y XRG sellaron un acuerdo clave para Argentina LNG. El proyecto busca llevar el gas de Vaca Muerta al mercado global, aún sin inversión final.

image
Por Marcelo López Álvarez

La firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto entre YPF, la italiana estatal ENI y XRG (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi) en los últimos días parece un nuevo paso en la estrategia energética argentina y en sus aspiraciones de inserción estable en el mercado global de gas natural licuado. Sin embargo, habrá que dejar el tiempo correr y ver las inversiones tocar tierra: nuestro país es pródigo en anuncios que quedan en el camino y la propia YPF es testigo de ello con su fallido acuerdo con Petronas.

El entendimiento es un paso más en el camino hacia la Decisión Final de Inversión del proyecto Argentina LNG, una iniciativa de gran escala que busca transformar el potencial gasífero de Vaca Muerta en exportaciones sostenidas de largo plazo, pero que, como bien se indica, no tiene aún decisión final.

Alcance y escala del proyecto

El proyecto Argentina LNG prevé una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, mediante dos unidades flotantes de licuefacción, cada una con capacidad para procesar 6 millones de toneladas. El esquema contempla la integración de toda la cadena de valor: desde la producción del gas en Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta hasta su procesamiento, transporte y exportación hacia los mercados internacionales. A mediano plazo, el proyecto incluye la posibilidad de escalar hasta 18 millones de toneladas anuales, lo que colocaría a la Argentina entre los principales exportadores globales del insumo.

image
Horacio Marín, titular de YPF (centro) junto a los directivos de ENI y XRG

Horacio Marín, titular de YPF (centro) junto a los directivos de ENI y XRG

La visión de YPF y el rol de los socios

Desde la perspectiva de YPF, la incorporación formal de XRG al consorcio refuerza el perfil internacional del emprendimiento. Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera estatal, subrayó que la presencia de dos socios de clase mundial permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes del escenario global del GNL y fijó como horizonte la adopción de la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026.

En la misma línea, desde la italiana ENI destacaron el valor estratégico del acuerdo en un contexto internacional caracterizado por la creciente demanda de gas como fuente de transición energética. La compañía remarcó el liderazgo tecnológico del proyecto y su alineamiento con una visión de largo plazo, en un mercado global que busca proveedores confiables y con capacidad de abastecimiento sostenido.

Para XRG, en tanto, el ingreso al proyecto representa una oportunidad de participar en el desarrollo de uno de los reservorios no convencionales más importantes del mundo. La firma enfatizó el potencial del emprendimiento para contribuir a un suministro energético flexible a escala internacional, al tiempo que genera valor económico y empleo a nivel local.

Desafíos pendientes

Según YPF, el acuerdo refuerza la apuesta estratégica de convertir el excedente gasífero de Vaca Muerta en una plataforma exportadora capaz de generar divisas, reducir la vulnerabilidad externa y consolidar una política energética de largo plazo. Pero para ello, el desarrollo de infraestructura, la estabilidad regulatoria y el acceso al financiamiento internacional serán factores determinantes para que Argentina LNG trascienda el plano de los proyectos y se materialice como un pilar estructural de la economía energética argentina.

