{}
Camino al acuerdo

Negociaciones por el mosto: San Juan intenta destrabar un acuerdo entre bodegas y viñateros

Las negociaciones entre el Gobierno de San Juan, las bodegas y el sector vitivinícola avanzan hacia nuevas instancias de diálogo para definir un precio mínimo del mosto y de la uva.

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Economía

Las negociaciones por el precio del mosto vuelven a tensar la cosecha en San Juan. Con valores en discusión y posturas enfrentadas entre bodegas y viñateros, el Gobierno de la vecina provincia busca destrabar un acuerdo clave que impactará de lleno en el ingreso del productor y en el equilibrio del mercado vitivinícola.

Negociaciones por el mosto en San Juan: cómo avanzan las reuniones

El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, ante medios locales reconoció que el escenario es “crítico”, especialmente para el sector del mosto, y sostuvo que los precios que hoy se manejan están en un piso demasiado bajo. Desde su mirada, la industria tiene margen para mejorar las ofertas y evitar que la tensión escale en plena vendimia.

Actualmente, las bodegas deslizan pagos cercanos a los 200 pesos por kilo de uva destinada a mosto, mientras que los viñateros reclaman valores de entre 280 y 300 pesos. En ese punto intermedio se ubica el ministerio de Producción al considera que un precio razonable debería rondar los 260 pesos por kilo, en línea con el valor internacional de la tonelada de mosto, que apenas registró una baja del 5% al 6%.

Tras las negociaciones, Fernández tendrá una reunión con Vargas Arizu, Ministro de Producción, sobre el mosto.

Fernández remarcó que, medido en dólares, hoy se están pagando alrededor de 14 centavos por kilo de uva, cuando el objetivo debería acercarse a los 18 centavos, e incluso recordó que la temporada pasada el valor rondó los 20 centavos. Para el ministro, los mosteros “pueden pagar más” y están utilizando el bajo precio del vino como argumento para presionar a la baja.

Se sabe que entre hoy y el martes está prevista una reunión entre el Ministerio de Producción y la Cámara del Mosto en San Juan, mientras avanzan las conversaciones con los distintos sectores productivos para acercar posiciones antes de que se definan los valores finales.

Uno de los puntos centrales será también el acuerdo interprovincial del mosto, que establece un porcentaje obligatorio de uvas destinadas a ese producto. La intención del Gobierno sanjuanino es que ese porcentaje sea bajo, inferior al 20%, para forzar la competencia entre las bodegas y mejorar los precios que se pagan al productor.

San Juan y Mendoza tendrán conversaciones por el mosto

El jueves, Fernández recibirá en San Juan a su par mendocino, Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza. Si bien la visita se enmarca en una reunión regional del SENASA, ambos funcionarios mantendrán encuentros con cámaras y referentes del sector vitivinícola para avanzar en una postura común sobre el acuerdo del mosto.

Desde Producción aseguran que existe sintonía política y técnica entre ambas provincias, y coinciden en que el eje de la discusión debe ser la mejora del ingreso del viñatero.

