Moratoria: cuántos mendocinos ya están en carrera para su jubilación

Eso confirma la proyección oficial de que hay 29.000 residentes en Mendoza en condiciones de acceder a la moratoria a lo largo del 2023. Son los que en principio cumplen este año la edad para la jubilación, primer requisito, pero según información de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) no registran los 30 años necesarios de aportes.

Solicitantes: cómo se compone el universo

La última moratoria de este tipo se había lanzado hace 9 años. Y mediante sucesivas prórrogas terminó cerrándose en diciembre del 2022.

Con la ley de Reparación Histórica, sancionada en 2016, se priorizó el status previsional de las mujeres y excluyó a los hombres del beneficio.

Para Gallo "muchas de ellas pudieron acceder a la jubilación ordinaria, pero los varones llevaban varios años sin hacerlo. Eso explica que hoy sean muchos más los hombres que buscan inscribirse, mayores de 65 años y hasta 70, porque existe una gran demanda contenida de ese segmento".

La estadística oficial indica que en Argentina sólo 1 de cada 10 mujeres llegan a la edad jubilatoria con los 30 años de aportes. Entre los hombres, la relación es del 30% apenas.

Deudas y "filtro" patrimonial

Las primeras inscripciones en Mendoza muestran que el universo es variado. Existen solicitantes con un recorrido en el mercado laboral informal y por tanto iniciaron el trámite sin registrar ni siquiera 1 año de aporte. Y en el otro extremo, mendocinos con 29 períodos ingresados, a los que les falta un paso para completar los requisitos del retiro.

"En cuanto al plan, tratan de seleccionar el más largo (120 meses). Pero hay que considerar que Anses hace un cálculo en base a los años faltantes para determinar el valor de la deuda: el sistema automáticamente arroja la cantidad de cuotas permitidas. Así resulta que quien debe solamente un período seguramente lo cancele en una o dos descontadas en el bono de sueldo, pero son pocas personas", explicó el titular de Anses en Mendoza.

Los mayores deudores sólo pueden ponerse al día con entre 90 y 120 pagos. Una referencia al respecto: si falta 1 año o menos para cancelar, se estima que la deuda rondará los $20 mil, una suma "pagable" en una o dos cuotas.

Pero hay un factor no menor, relacionado con el nivel de ingresos (no más de $404 mil mensuales en bruto), patrimonio (una vivienda y un vehículo de no más de $4,8 millones, y que según la Declaración Jurada de Bienes Personales no acumulen más de $11,6 millones).

Tampoco superar un nivel de consumo ($323.200 promedio mensual en base a resúmenes de tarjetas), que condicionará la extensión de cada plan.

¿Cuánto puede influír ese nuevo "filtro" socioeconómico?

Hay que considerar que la cuota puede llegar a $ 19.758,21, y las cuotas mínimas rondarán los $ 5.729,88 mensuales.

A su vez, no podrán ser superiores al 30% de la jubilación mínima (de $58.665 actualmente), por lo que no excederán los $ 17.599

Por eso, el filtro patrimonial marca un verdadero límite, dado que quienes no lo superen, sólo podrán regularizar lo que adeuden en 1 pago.

Lo cierto es que cualquiera sea el plan de pago de deuda previsional, cabe recordar que no puede afectar más del 30% del haber mensual.