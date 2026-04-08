Minería en Mendoza: empresas se preparan para el despegue del sector

Desde la Cámara de Empresas Mineras apuntan a la preparación de empresas y capacidades locales.

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM) reunió este martes a sus socios con el objetivo de fortalecer vínculos dentro del sector de la minería y proyectar el desarrollo de la actividad en la provincia.

En el evento "CAMEM Conect" se convocó a los referentes de distintas empresas que operan en Mendoza para debatir y diseñar estrategias que les permitan estar preparados para cuando la industria empiece a despegar.

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El presidente de la entidad, Guillermo Pensado, habló respecto a la transición que atraviesa Mendoza, que está en etapa de preparación para el desarrollo de la minería metalífera.

Pensado sintetizó ese cambio de etapa al señalar que la provincia comienza a transitar un proceso de integración del sector , con la mirada puesta en una minería que no solo genere producción, sino que se articule con el entramado social, económico e institucional.

El desafío ya no pasa únicamente por habilitar proyectos, sino por construir las condiciones necesarias para que el desarrollo sea sostenible y alcance a toda la provincia.

De la expectativa a la preparación

Durante años, la minería metalífera en Mendoza estuvo atravesada por distintos frenos que ralentizaron su desarrollo. Hoy, con un escenario más favorable, el sector privado identifica una “ventana de oportunidad”, aunque con una advertencia: la provincia todavía corre desde atrás respecto a otras provincias que tienen proyectos y un encadenamiento más aceitado.

CAMEM - DESAYUNO - ABRIL26 -31 Guillermo Pensado, presidente de CAMEM.

Pensado advirtió que mientras en provincias vecinas ya existen proyectos de escala mundial en etapas avanzadas, Mendoza se encuentra en una fase inicial, donde la prioridad es prepararse para cuando se concreten los proyectos.

Esa preparación implica mucho más que atraer inversiones. Supone desarrollar capacidades locales, formar recursos humanos y adaptar a las empresas a los estándares que exige una industria altamente competitiva a nivel internacional. Además, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en infraestructura que permita el acceso a las minas.

El desafío de construir una cadena de valor local

Uno de los ejes centrales que surgieron del encuentro es la necesidad de evitar que el desarrollo minero quede concentrado en pocos actores. Desde CAMEM insisten en que el crecimiento del sector debe traducirse en oportunidades para proveedores locales, instituciones y trabajadores mendocinos.

En ese sentido, el rol de la Cámara también apunta a acompañar a aquellas empresas que recién comienzan a vincularse con la actividad, ayudándolas a adaptarse a las exigencias tecnológicas, ambientales y sociales que caracterizan a la industria.

El objetivo es claro: generar encadenamientos productivos que permitan que el impacto económico no quede limitado a enclaves, sino que se distribuya en el conjunto de la economía provincial.

"En CAMEM tenemos una variedad de socios: hay socios que hace 30 años que están trabajando y eso lo entienden muy bien, trabajan en Argentina, trabajan en Chile, trabajan en Perú; hay otros socios que están aprendiendo o conociendo la industria y parte de nuestro trabajo es ayudarlos a entender eso que precisan, a entender que es una industria muy exigente en lo tecnológico, en el conocimiento, en las prácticas, las buenas prácticas sociales y ambientales", advirtió Pensado.

CAMEM - DESAYUNO - ABRIL26 -17 En el evento "CAMEM Conect" se convocó a los referentes de distintas empresas que operan en Mendoza para debatir y diseñar estrategias para el sector.

"Nosotros no estamos pensando en desarrollar una minería solo para producir minerales. Estamos pensando en una minería donde las empresas y la gente esté integrada y el valor agregado sea justamente en las personas, en sus instituciones, en sus universidades porque lo que genera este sector económico de base, es ayudar al encadenamiento de una serie de sectores económicos directos o indirectos", agregó el presidente de CAMEM.

"Nosotros buscamos que esa vinculación social y económica con el sector sea íntegra para que todo Mendoza pueda aprovecharlo. Mendoza está en una etapa de preparación", dijo que agregó que la provincia necesita "avanzar no solo en la exploración, sino también en la preparación que eso implica".

"Si nosotros podemos lograr trabajar en forma integrada en una provincia que tiene nueve universidades, empresas que son muy buenas en el sector petróleo y gas, también en el sector minero y gente con muy buena preparación, creemos que podemos preparar toda esa gente para cuando le toque a Mendoza. Si nosotros alcanzamos un nivel de competitividad regional, nuestras empresas pueden competir a nivel internacional", destacó.

Proyectos, exploración y tiempos reales

Más allá del clima de oportunidad, el sector reconoce que el punto de partida sigue siendo limitado. Hoy, uno de los focos está puesto en avanzar con proyectos concretos, como PSJ Cobre Mendocino, que puedan convertirse en casos testigo para la provincia.

Aunque se trata de un proyecto de escala menor a similares en la región.

A eso se suma un factor clave: el tiempo. La minería es una industria de largo plazo, donde los procesos de exploración, evaluación y desarrollo pueden extenderse durante año s antes de traducirse en producción.

En el caso de Malargüe, por ejemplo, el avance del Distrito Minero es visto como un paso importante para agilizar permisos y generar condiciones más atractivas para la inversión. Sin embargo, desde el sector aclaran que el desarrollo no es inmediato.

“Hace tres años, muchos inversores directamente descartaban Mendoza”, señaló Pensado, al explicar que ese cambio de percepción requiere tiempo y continuidad.

Una industria que obliga a pensar en el largo plazo

A diferencia de otras actividades económicas, la minería se proyecta a largo plazo. Proyectos que pueden operar durante 60 u 80 años requieren, previamente, largos períodos de exploración, estudios y construcción de información.

En ese camino, el desafío no es menor: combinar competitividad, integración social y cuidado ambiental en una provincia que busca insertarse en un mapa minero cada vez más exigente.