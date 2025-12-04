#Taboola
Mendoza refuerza vínculos con líderes financieros y de minería en Londres para potenciar su desarrollo

El Ministerio de Energía y Ambiente busca fortalecer la inserción en los mercados, atraer inversiones y consolidar su estrategia de minerales críticos.

Prensa Gobierno de Mendoza

“Seguimos trabajando para el desarrollo integral de la actividad en la provincia, porque Mendoza no solo hace vino y cuida su agua: también tiene la capacidad y el talento para impulsar una minería moderna que genere más empleo para los mendocinos, diversifique nuestra matriz productiva y fortalezca el futuro económico de todo el territorio”, afirmó Latorre, quien visitó Londres junto con el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el gerente financiero de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña.

Misión oficial de minería en Londres

El encuentro central del quinto día de misión oficial fue en la London Metal Exchange (LME), el mercado donde se determinan los precios de referencia de los principales metales del mundo y uno de los actores más influyentes en la transición energética global.

La delegación mendocina fue recibida por Christian Mildner, jefe de Ventas Corporativas, con quien trabajaron sobre mecanismos para potenciar la visibilidad de la provincia en los mercados internacionales y avanzar en el Puente Andino, la estrategia provincial para conectar proyectos mineros y energéticos con flujos globales de inversión.

“Pudimos intercambiar estrategias de crecimiento hacia la producción y la logística del cobre, y analizar cómo insertarnos a nivel provincial y regional en los estándares de la LME. También discutimos el rol de la educación como pilar para mejorar la eficiencia en la administración de los proyectos de cobre, tanto en Argentina como en la Región Andina”, remarcó Sebastián Piña.

Las reuniones fortalecieron la estrategia provincial para posicionarse como un hub regional de minerales críticos.

Reunión de representantes mendocinos con Citigroup

La agenda continuó con un encuentro de trabajo con William Husband, jefe global de Metales y Minería de Citi y jefe de Industrias del Reino Unido. El intercambio permitió analizar instrumentos financieros para proyectos de cobre y minerales críticos, tendencias en inversión verde y caminos para vincular a Mendoza con los principales fondos de capital internacionales.

Citi, uno de los bancos más grandes del mundo, destacó la relevancia creciente de Argentina y el potencial de la región andina para la provisión de minerales esenciales para la transición energética.

La jornada finalizó con un encuentro con Ifigenia Gioka, directora de Desarrollo Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones (M&A) de BHP, y Vicky Liu, líder de Práctica en Desarrollo Corporativo y Fusiones y Adquisiciones (M&A). BHP es una de las principales operadoras enfocadas en minerales indispensables para la descarbonización.

La reunió se centró en estándares de inversión, trazabilidad, modelos de asociación público-privada y oportunidades para conectar el desarrollo minero mendocino con cadenas globales de valor

Las reuniones fortalecieron la estrategia provincial para posicionarse como un hub regional de minerales críticos, con foco en financiamiento, logística, trazabilidad y estándares técnicos de clase mundial.

