Mendoza disminuyó la tasa de desempleo, pero los salarios continúan bajos

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) presentó su último informe sobre la situación laboral y económica de los mendocinos. Las estadísticas dan cuenta de una recuperación económica que se refleja en la creación y aumentos de empleos. Sin embargo, advierten que esta recuperación no se traduce linealmente en salarios que se ubiquen por encima de la línea de pobreza. Es decir, tener empleo no significa no ser pobre.