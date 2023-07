Mendoza digitaliza la información sobre producción de hidrocarburos

Históricamente, los operadores enviaban la información a la Secretaría de Energía de la Nación. Cuando las provincias asumieron la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos, se generó en los hechos una duplicación de organismos a los cuales los operadores debían rendir cuentas. Además, los datos se obtenían casi 90 días después de los hechos, lo que dificulta la resolución de situaciones puntuales y el control.

“Para sortear estos desafíos, la Dirección de Hidrocarburos se unió al Proyecto BID 3169 OC/AR Mendoza Tecnológica del Ministerio de Economía y Energía, que busca la aplicación de metodología de inteligencia de datos”, explica la resolución firmada por el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

El proyecto se trata de la aplicación de herramientas específicas de manejo de datos provenientes de relevamientos de datos estadísticos y no estadísticos, registros administrativos y en casos en donde no existan registros generarlos, como insumo para transformarlos en información relevante para la toma de decisiones del Ministerio.

“Más allá de que va a servir para tener un control casi en tiempo real, los datos son clave para diseñar programas de incentivos como fue Mendoza Activa Hidrocarburos. Apuntamos a estar a la altura de la globalización y digitalización actual y del data management”, amplió Schilardi.

Información tiempo real

Básicamente se trata de una plataforma de internet mediante la cual la Dirección de Hidrocarburos recibirá de los operadores información relativa a la actividad planificada y ejecutada en las concesiones de explotación de hidrocarburos y permiso de exploración de hidrocarburos: la producción de petróleo, gas natural, agua, planes de inversiones, actividades operativas en campo sea perforación, workover, pulling y porcentaje de cumplimiento de la cláusula de compre mendocino.

Todo estará subido en tiempo real, estandarizado y en soporte digital, lo que permitirá hacer un seguimiento detallado de la producción planificada, la cantidad primaria de producción de petróleo o gas, la frecuencia de carga, las fechas de inicio y finalización de tareas, el porcentaje de componente nacional y de “compre mendocino”.

De esta forma, se ordenan en una sola plataforma los datos económicos contractuales y técnicos, como geolocalización de los pozos, identificación, operadores, mensuras, profundidad, tipo de pozo, situación legal, fechas de intervención, estado actual, plazos de concesión, reservas, inspecciones, producción histórica y actual.

Por otro lado, la información relevada servirá como insumo básico para almacenar en un portal GIS provincial en internet. Está diseñado para que se pueda integrar información de carácter minero, petrolero, infraestructura vial, oleoductos, hidrografía y todo aquello que sea de interés para potenciales inversores y para planificar el desarrollo productivo mendocino.

Cabe aclarar que la Dirección de Hidrocarburos en todo momento estará facultada para revisar la veracidad de las declaraciones realizadas por los obligados, mediante los medios que considere adecuados en particular inspecciones en campo.