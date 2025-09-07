Máxima producción de petroleo del siglo y récord en gas: las proyecciones para Argentina

La Bolsa de Comercio de Rosario estima la producción más alta de petróleo desde 1998.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta para 2025 la producción de petróleo más elevada desde 1998, y la tercera más alta registrada, y la par de la producción de gas más grande de la historia.

El estudio destacó el papel de la cuenca neuquina y en particular de Vaca Muerta , que impulsaron un crecimiento del 11% en petróleo y del 4% en gas durante el período enero-julio frente al mismo lapso de 2024.

“En lo que va del 2025, el 60% del petróleo extraído fue no convencional”, detalló la BCR, en contrastando que “en 2020 esta proporción era menor al 25%, mientras en 2015 era menor al 5%”.

El crecimiento también está vinculado a la finalización de obras energéticas . La nueva etapa del Gasoducto Perito Moreno fortalece el abastecimiento en Buenos Aires y la Región Centro, mientras que la reversión del Gasoducto Norte ampliará la llegada a Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, con proyección de exportar hacia Bolivia y Brasil .

El panorama de las exportaciones e importaciones

La BCR resaltó que la balanza energética argentina tuvo en 2025 su mayor superávit en 35 años. Las exportaciones de energía crecieron 11% en la primera mitad del año, mientras que las importaciones cayeron un 23%. Solo en gas, la caída fue del 46% interanual en el primer semestre.

estimación para el 2025 sobre la producción del petroleo noticias argentinas Estimación de la producción de petróleo para el 2025 por el Banco de Comercio de Rosario (BCR). Foto: Gentileza NA.

El complejo petrolero-petroquímico se consolidó como el segundo complejo exportador del país, con una participación de más del 13% en las exportaciones totales de este año, frente al 6% en 2020 y apenas el 3,7% en 2015. Se trata de la proporción más alta en 19 años.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) será clave en los próximos años para ampliar la exportación de petróleo a través del Mar Argentino. En paralelo, la caída de la producción gasífera boliviana abre mercados regionales para la energía argentina.

Por otro lado, el informe detalla que la energía pasó de representar casi el 16% de las importaciones argentinas en 2022 a menos del 5% en 2025, el nivel más bajo en más de dos décadas.