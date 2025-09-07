El impacto en las exportaciones

Máxima producción de petroleo del siglo y récord en gas: las proyecciones para Argentina

Las exportaciones de petróleo y gas ya representan el 13% del total argentino, el nivel más alto en 19 años según la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por Sitio Andino Economía

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta para 2025 la producción de petróleo más elevada desde 1998, y la tercera más alta registrada, y la par de la producción de gas más grande de la historia.

Vaca Muerta, motor de crecimiento energético

El estudio destacó el papel de la cuenca neuquina y en particular de Vaca Muerta, que impulsaron un crecimiento del 11% en petróleo y del 4% en gas durante el período enero-julio frente al mismo lapso de 2024.

“En lo que va del 2025, el 60% del petróleo extraído fue no convencional”, detalló la BCR, en contrastando que “en 2020 esta proporción era menor al 25%, mientras en 2015 era menor al 5%”.

El crecimiento también está vinculado a la finalización de obras energéticas. La nueva etapa del Gasoducto Perito Moreno fortalece el abastecimiento en Buenos Aires y la Región Centro, mientras que la reversión del Gasoducto Norte ampliará la llegada a Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, con proyección de exportar hacia Bolivia y Brasil.

El panorama de las exportaciones e importaciones

La BCR resaltó que la balanza energética argentina tuvo en 2025 su mayor superávit en 35 años. Las exportaciones de energía crecieron 11% en la primera mitad del año, mientras que las importaciones cayeron un 23%. Solo en gas, la caída fue del 46% interanual en el primer semestre.

El complejo petrolero-petroquímico se consolidó como el segundo complejo exportador del país, con una participación de más del 13% en las exportaciones totales de este año, frente al 6% en 2020 y apenas el 3,7% en 2015. Se trata de la proporción más alta en 19 años.

El Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) será clave en los próximos años para ampliar la exportación de petróleo a través del Mar Argentino. En paralelo, la caída de la producción gasífera boliviana abre mercados regionales para la energía argentina.

Por otro lado, el informe detalla que la energía pasó de representar casi el 16% de las importaciones argentinas en 2022 a menos del 5% en 2025, el nivel más bajo en más de dos décadas.

