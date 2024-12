Los dólares, una vez más, cosecha-dependientes

Cosecha: recuperación tras la sequía histórica

El 2024 finalizará con una liquidación de divisas del sector agroindustrial estimada en 30.200 millones de dólares, un incremento del 30% respecto al crítico 2023, afectado por la histórica sequía. Sin embargo, este monto aún se ubica un 27% por debajo del promedio registrado entre 2021 y 2022, cuando los precios internacionales alcanzaron niveles récord, situación que no parece tener oportunidad de repetirse en un tiempo cercano.

De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el sector “Cerealeros y Oleaginosos” ha liquidado 20.660 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) hasta octubre, superando en 1.300 millones de dólares lo registrado en el mismo período de 2023. Este aumento estuvo impulsado por la implementación del “dólar blend”, que también canalizó 5.165 millones de dólares hacia los mercados financieros alternativos, elevando el total liquidado a 25.825 millones de dólares.

Proyecciones 2025: más divisas y desafíos estructurales

Para el 2025, se prevé que el sector agroindustrial genere ingresos por exportaciones en el MLC cercanos a los 31.500 millones de dólares. De este total, se estima que 25.200 millones se liquidarán en el mercado oficial, mientras que otros 6.300 millones ingresarán a través de los mercados financieros, como el "contado con liqui".

El sector también demandará aproximadamente 2.450 millones de dólares para importaciones, principalmente relacionadas con la compra de soja para su industrialización y reexportación con mayor valor agregado. Con estas proyecciones, la oferta neta de divisas del sector agroindustrial en el mercado libre de cambios alcanzaría los 22.800 millones de dólares, un incremento de 3.000 millones respecto al 2024.

Desde noviembre el BCRA implementó cambios normativos que extienden a 30 días corridos el plazo para la liquidación de divisas de los principales productos agroindustriales, como trigo, maíz y soja. Medida que puede alterar levemente la estacionalidad de los ingresos, se espera que su impacto sea moderado, dado que las exportadoras suelen ingresar divisas para cubrir derechos de exportación y adquirir materia prima y en estos tiempos de dólar estable y a la baja no hay incentivo para postergar la entrada de divisas.

El agro sigue siendo motor

La importancia del sector agroindustrial como generador de divisas para la economía argentina sigue siendo indiscutible a pesar del crecimiento del sector energético.

Su desempeño en 2025 será clave no solo para sostener la oferta de dólares en el mercado oficial, sino también para respaldar la estabilidad macroeconómica que pretende el Gobierno en un contexto de inflación en baja pero no controlada y una restricción externa que a pesar de los discursos del gobierno no se supera.

Con condiciones climáticas que parecen estabilizarse y un mercado internacional aún incierto, los "agrodólares" seguirán siendo un factor determinante en la hoja de balance del país. Sin embargo, el desafío estructural de diversificar las fuentes de divisas y reducir la dependencia del agro sigue estando sobre la mesa para el mediano y largo plazo.

