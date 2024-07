Leandro Paredes en Mendoza: "Hacer un vino es más difícil que "barrer" y salir jugando"

Con una historia de 4 años en el mundo de la vitivinicultura, el jugador de la Selección de fútbol y flamante bicampeón de la Copa América, Leandro Paredes , pasó por Mendoza para presentar su vino . Con sello propio, Mi Victoria LP 32 sale a la venta en el país y desde la bodega que lo elaboró no descartan exportarlo.

Y no oculta su interés en el negocio. "Arrancó como un hobby, ahora me interesa más, trato de tener información: vine para ver cómo se hace todo, desde el inicio hasta que el vino llega a la botella. Ojalá podamos seguir creciendo".

Sobre el vínculo con bodega que lo elabora, Barberis, ubicada en Guaymallén, asegura que la relación nació entre familias. De hecho, su hermana ahora vive en Mendoza y la pasión por el vino la llevó a sumarse a la industria vitivinícola.

DSC08905.jpg

El paralelismo entre el mundo del fútbol y el del vino no podía dejar de aflorar: desde la lesión de Lionel Messi en la final de la Copa ante Colombia, a quien acompañó y consoló, hasta el momento de entrar y generar la jugada del gol de la victoria.

"Seguramente hacer un vino es más difícil que tirarse al piso para "barrer", recuperar la pelota y salir jugando, más allá de que termine en gol", dice sonriente Paredes, después de reconocer que empezó a disfrutar del vino recién a los 25 años.

Dónde se vende el vino de Paredes y cuánto cuesta

El nuevo Mi Victoria LP 32 ya se consigue online en la tienda virtual de bodega Barberis (www.bodegabarberis.com). Y sobre todo en el sitio web creado por Paredes: www.mivictoria.net.

De todos modos, Adrián Barberis, propietario de la bodega, adelantó que "ya estamos avanzando en un acuerdo con varios distribuidores y cadenas de restaurantes para poder comercializarlo ahí".

Para comprar el vino de Paredes, quien ya le hizo llegar algunas botellas a sus compañeros de la Scaloneta y también de la Roma. habrá que desembolsar una suma importante. Considerado por su enólogo Rolando Lanzarotti como de guarda y alta gama, con estructura y a la vez frutado, su precio sugerido al público es de $29.500.

BARBERIS_LeandroParedes_Prensa.mp4

Un Paredes contento compara alegrías, y lo que genera uno y otro logro.

"Somos conscientes de lo que generamos y estamos viviendo en la Selección, de lo que vive la gente. El país esperó durante mucho tiempo un título, y pudimos darle cuatro en poco tiempo. Ojalá podamos seguir dándole alegrías a nuestro pueblo, que es algo increíble", reseña.

Y en tren de saber más ¿cuánto conoce y de qué vinos disfruta Leo en Europa?.

El mismo admite que "en Europa se valora mucho al vino argentino, y se habla mucho de Mendoza, de donde salen los más ricos. Me ha tocado probar vinos españoles que me gustan mucho, franceses e italianos también. Cuanto me toca jugar algo importante busco relajarme con una copa de vino".

¿Se viene otro vino? Qué planea la bodega

Por su parte, desde bodega Barberis disfrutan el momento. Y de la oportunidad, que es el sueño de cualquier estrategia de marketing: lanzar el vino de un jugador campeón del mundo y de América justo después de levantar la copa.

"La verdad es que no estaba planeado. Habíamos fijado la fecha hace 3 meses, sabiendo que después de la Copa Leandro iba a tener unos días de descanso. Pero resultó así", reconoció un sonriente Barberis, que había recibido en su bodega a Paredes más temprano para degustar la nueva añada de sus vinos.

Mientras disfrutan del logro, tanto los propietarios de la bodega como el jugador (¿y empresario vitivinícola), pergeñan otros proyectos. Entre ellos, lanzar un espumante.

Según el propio Barberis "estamos pensando en un espumante. Incluso otro tipo de varietales, y hasta un vino blanco. ¿Porqué no?".