Las tres medidas para la economía que deberá tomar el nuevo Gobierno

Tendencias En Malargüe, el CyberMonday aún no está instalado

La mala noticia

El análisis distingue una gran razón para esperar un escenario no tan optimista a corto plazo: el largo período eleccionario, que nos llevó a las urnas hasta 7 veces en Mendoza.

Para Galante, "eso generó una crisis de expectativas que no es menor para una economía que se maneja con expectativas: lo que nos lleva a consumir, invertir, abrir un negocio o tomar un empleado está relacionado con eso. ¿Quién invertiría si no esperara ganar dinero, o saber que no le venderán mercadería?. Estos 3 meses se destruyeron por la incertidumbre".

La asistencia económica (créditos a tasa subsidiada y refuerzo de ingresos) exigió más emisión y, por esa vía, más inflación. Por lo tanto, el consecuente aumento del déficit fiscal también hizo que se incumplieran las metas de lo acordado con el Fondo.

"El organismo pone en duda los futuros desembolsos comprometidos, mientras se deteriora más el balance del Banco Central. Con todo, a corto plazo habrá más inflación, y por otro lado, un gran desbarajuste de precios relativos, porque el sistema de precios está roto: que haya faltado combustible es parte de eso. ", menciona el economista.

A eso se suman otros dos factores: la deuda con los importadores por la falta de dólares para pagar, y el atraso del tipo de cambio, más allá de las "microdevaluaciones" del 3% que empezó a aplicar el Banco Central antes del balotaje.

La buena noticia

El martes, con presidente puesto y luego del feriado, habrá que retomar la actividad. ¿Con otro país, o más de lo mismo?

De acuerdo a Galante "la primera buena noticia es que el domingo se define y termina todo, además de saber quién vendrá y cómo puede actual. Es mejor que no saber. Levantarse e ir a trabajar es otra buena noticia, porque con eso la economía se reactivará por sí sola".

La otra noción positiva es que, en una suerte de pozo y sin otro piso que el actual, sólo queda salir hacia arriba. Y aunque el márgen de maniobra para el futuro ministro de Economía, según advierten los analistas, es limitado, será tiempo de empezar con las correcciones necesarias (y reclamadas) de política económica.

Tres medidas urgentes

En ese orden, el ajuste del sector público vuelve a picar en punta como una de las medidas que deberá tomar la nueva gestión de Gobierno. Y con eso, bajar el financiamiento vía emisión para, de paso, brindar certezas que estimulen el ingreso de dólares a las arcas de un Tesoro debilitado.

¿Se viene otro blanqueo? Tal vez. Hay muchos miles de millones de dólares en manos de argentinos en el exterior, fuera del sistema. Y para eso el nuevo Gobierno podría apelar a un nuevo programa para “seducirlos” con estímulos impositivos.

De ahí la percepción de un mediano plazo tal vez más auspicioso que el difícil corto plazo, siempre atado a si se toman las medidas de fondo.

¿Cuáles serán las 3 más urgentes a aplicar?

1- Renegociar con el FMI: El acuerdo firmado hace casi un año, sin cumplimiento de todas las metas comprometidas, perdió validez frente a un déficit complicado. "Hay que negociar otro programa que genere crecimiento", acota Galante.

2- Frenar la emisión para evitar una híper: Es cortar de raíz el financiamiento del déficit fiscal.

3- Actualizar el tipo de cambio: el mercado observa un tipo de cambio oficial que no le sirve al exportador ni al importador. Un nuevo valor debería acortar la brecha actual del 150% con el dólar blue, y "sincerar" valores.

Mensaje para el inversor/ahorrista

En cuanto al manejo del capital o cualquier decisión de inversión, la mira, por ahora, impide apartarse del cortísimo plazo. Esto es, la primera semana pos balotaje y elección del presidente.

"Esta será una semana de movimientos violentos en los precios que, como siempre, nunca permanecen en el mismo nivel", advierte el experto.

Por lo tanto, el mensaje para el inversor o ahorrista es no apurar ningún tipo de decisión durante los primeros días. "En definitiva, esperar y pensar, sin volverse loco a tomar una medida de la que después podamos arrepentirnos".