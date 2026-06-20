Las familias argentinas acumulan más deudas y la mora bancaria alcanzó un récord.

El Banco Central (BCRA) confirmó que la morosidad o deudas en familias trepó al 12,1% en abril. En la línea de préstamos personales la cifra rozó el 15% (14,9%), mientras que en tarjetas de crédito alcanzó el 12,5%.

La cifra se triplicó en apenas un año . En marzo, el índice de mora había llegado al 11,6%,medio punto por debajo del registro actual.

Pero el dato más preocupante está en las personas afectadas. Según estimaciones privadas, más de 5,3 millones de argentinos tienen algún crédito en situación irregular y quedaron excluidos del sistema financiero.

A través de su informe sobre bancos de abril, el BCRA informó que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,3% en abril a nivel agregado, aumentando 0,3 puntos porcentuales (p.p) con respecto a marzo y 5,1 p.p en términos interanuales. En las familias, el crecimiento fue de 0,5 puntos mensuales y de 8,4 puntos versus abril de 2025.

Parte de la dificultad que tienen los préstamos para recuperarse es que siguen siendo muy altas en términos reales las tasas activas, en parte justamente por la elevada morosidad.

El dato en las entidades no financieras (que representan el 17% de los préstamos totales otorgados al sector privado), es aún más alarmante, ya que la morosidad en este segmento saltó del 30,7% al 31,5%.

Préstamos personales y tarjetas: los más golpeados

Los préstamos personales registraron la peor performance. La mora tocó el 14,9%, lo que refleja una suba de 0,5 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Las tarjetas de crédito tampoco se salvaron. La morosidad llegó al 12,5%, mostrando una variación mensual de 0,7 puntos porcentuales respecto a marzo.