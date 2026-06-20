20 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Deuda

Las familias argentinas acumulan más deudas y la mora bancaria alcanzó un récord

La economía doméstica muestra señales de tensión y más familias dejan de pagar a tiempo sus deudas.

Las familias argentinas acumulan más deudas y la mora bancaria alcanzó un récord.

Las familias argentinas acumulan más deudas y la mora bancaria alcanzó un récord.

Por Sitio Andino Economía

El Banco Central (BCRA) confirmó que la morosidad o deudas en familias trepó al 12,1% en abril. En la línea de préstamos personales la cifra rozó el 15% (14,9%), mientras que en tarjetas de crédito alcanzó el 12,5%.

Pero el dato más preocupante está en las personas afectadas. Según estimaciones privadas, más de 5,3 millones de argentinos tienen algún crédito en situación irregular y quedaron excluidos del sistema financiero.

Familias endeudadas: crece la mora bancaria y alcanza nuevo récord

A través de su informe sobre bancos de abril, el BCRA informó que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,3% en abril a nivel agregado, aumentando 0,3 puntos porcentuales (p.p) con respecto a marzo y 5,1 p.p en términos interanuales. En las familias, el crecimiento fue de 0,5 puntos mensuales y de 8,4 puntos versus abril de 2025.

Parte de la dificultad que tienen los préstamos para recuperarse es que siguen siendo muy altas en términos reales las tasas activas, en parte justamente por la elevada morosidad.

El dato en las entidades no financieras (que representan el 17% de los préstamos totales otorgados al sector privado), es aún más alarmante, ya que la morosidad en este segmento saltó del 30,7% al 31,5%.

Préstamos personales y tarjetas: los más golpeados

Los préstamos personales registraron la peor performance. La mora tocó el 14,9%, lo que refleja una suba de 0,5 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Las tarjetas de crédito tampoco se salvaron. La morosidad llegó al 12,5%, mostrando una variación mensual de 0,7 puntos porcentuales respecto a marzo.

Temas
Seguí leyendo

Empleadores podrán regularizar a su personal con importantes beneficios: de qué se trata

¿Deudas, ahorro o vacaciones? El aguinaldo parece tener un destino claro

Jubilados y clientes del Banco Nación ya pueden aprovechar este beneficio en indumentaria

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de junio de 2026

El consumo no levanta: el dato que volvió a encender las alarmas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de junio de 2026

El informe que desafía al Gobierno: por qué el Súper RIGI no garantiza más inversión

¿Todavía no compraste el regalo? Las promos del Banco Nación que todavía podés aprovechar

Lee además
El senador Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un programa de refinanciación y mediación destinado a hogares con problemas de sobreendeudamiento.

Ante el aumento de la morosidad, proponen crear un programa de rescate financiero para familias mendocinas
El trámite se puede gestionar a través de la Oficina Virtual de ATM.

Si tenés un inmueble en Mendoza este trámite online puede ahorrarte tiempo
LO QUE SE LEE AHORA
Atención jubilados y clientes: así es el nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria

Jubilados y clientes del Banco Nación ya pueden aprovechar este beneficio en indumentaria

Las Más Leídas

El Enargas aclaró quién está a cargo del control y administración del gasoducto del Sur. video

Para tener gas del nuevo gasoducto, Alvear deberá acordar con San Rafael y Ecogas

Cómo trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera.

Así trabajará el comercio este sábado 20 de junio, feriado por el Día de la Bandera

El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Francisco Delgado y Pellegrini.

Una mujer bajó de su moto y murió segundos después en Tunuyán

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 19 de junio

Desde 2009 formó parte de lo que actualmente es PSJ Cobre Mendocino, donde desempeñó un papel fundamental.

Murió Adriana Schmutz, histórica referente de Uspallata y pionera de la minería responsable en Mendoza