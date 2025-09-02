La recesión llega a la recaudación tributaria que cae en términos reales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, mostró los resultados de la recaudación tributaria correspondiente al mes de agosto de 2025 . Los datos revelan que los ingresos sumaron aproximadamente 15,4 billones de pesos , lo que representa un aumento nominal del 30,6% en comparación interanual. Sin embargo, cuando se ajusta este incremento por la inflación estimada del 2% en agosto, el resultado muestra una caída real del 2,4% . En otras palabras, la inflación superó el crecimiento nominal de la recaudación, erosionando el poder adquisitivo de los ingresos fiscales .

Este escenario se presenta en una coyuntura política compleja para Argentina , justo después de la derrota del oficialismo en Corrientes y pocos días antes de las elecciones legislativas primarias en la provincia de Buenos Aires , que se realizarán el 7 de septiembre . La noticia sobre la contracción real de la recaudación cayó como un revés importante para el gobierno nacional .

El especialista en temas tributarios, Nadín Argañaraz destaca que, excluyendo la recaudación del impuesto PAIS -que fue eliminado recientemente- la variación real interanual de la recaudación sería positiva en un 3,4% . Sin embargo, algunos impuestos específicos han mostrado descensos significativos en términos reales : Bienes Personales registraron una caída del 71,7% , los derechos de exportación bajaron un 31,7% y los impuestos internos coparticipados disminuyeron un 22,4% .

En contraste, los tributos que tuvieron un crecimiento positivo fueron los impuestos sobre combustibles líquidos (47,3%) , los derechos de importación (38,3%) y el impuesto a las ganancias (11,6%) .

En cuanto a la evolución acumulada en los primeros ocho meses del año, Argañaraz señaló que la recaudación tributaria nacional habría aumentado un 1,3% en términos reales interanuales. Si se excluye la recaudación del impuesto PAIS, el crecimiento acumulado sería del 8%. Esto revela que, a pesar de las fluctuaciones mensuales negativas, el desempeño tributario del año muestra señales de recuperación ajustada por inflación.

La recaudación tributaria nacional habría descendido un 2,4% real interanual durante agosto de 2025. Si se excluye la recaudación de impuesto PAIS, que dejó de percibirse por su vencimiento, la variación real interanual sería positiva por 3,4%.



Analizando por tributo, la… pic.twitter.com/4qUlVihvxs — Nadin Argañaraz (@NadinArganaraz) September 1, 2025

La inflación como factor determinante

La inflación mensual estimada en torno al 2% profundiza la complejidad del análisis. Según informes de consultoras privadas antes del dato oficial del INDEC, la inflación de agosto se acercaría a ese nivel, manteniendo un ritmo similar al mes anterior (1,9% en julio).

El alza de precios se concentró en alimentos y bebidas, servicios telefónicos y algunos productos específicos. Aunque la volatilidad cambiaria se reflejaba en los precios, su impacto directo fue limitado por la recesión del consumo y la actividad económica.

Esta dinámica inflacionaria incide de manera directa en la recaudación, dado que, aunque los montos nominales ingresan al fisco en mayores valores absolutos, la pérdida del poder adquisitivo y la contracción económica reducen la capacidad efectiva de cosecha tributaria real, como se observa en el caso de agosto.

image ARCA anunció la recaudación de agosto que muestra una baja en términos interanuales.

Impacto de medidas fiscales y estructura tributaria

Entre las variables que afectan la recaudación cabe destacar la eliminación del impuesto PAIS, que en el mismo mes del año anterior representó un aporte de casi 700 mil millones de pesos, y la disminución de aranceles a los derechos de exportación decretados durante el año, básicamente sobre granos como soja, trigo y maíz.

Además, la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión desde marzo de 2025 redujo los ingresos provenientes de percepciones aduaneras sobre IVA y Ganancias.

Por otro lado, durante julio, el sector mostró un superávit primario superior a 1,7 billones de pesos, evidenciando que los ingresos corrientes superaron a los gastos corrientes. Sin embargo, al considerar los servicios de deuda pública, el resultado fiscal fue deficitario, con un rojo de 168.515 millones de pesos.