La baja de retenciones genera alivio en el campo pero mantiene alta la presión fiscal

Representantes del campo celebraron que finalmetne se eliminara la suba de retenciones prevista en la ley ómnibus, luego de los anuncios del ministro Luis Caputo.

En su discurso en la Sociedad Rural , el presidente Javier Milei anunció la reducción permanente de los Derechos de Exportación (DEX) , popularmente conocidos como Retenciones , aplicados a productos clave del complejo agroindustrial , generando importantes expectativas en el campo argentino pero también en el Gobierno , que espera, impaciente, una mejora en la liquidación de exportaciones .

La decisión, en vigencia desde el 1 de agosto , recorta de manera definitiva las alícuotas que gravan a la carne vacuna y aviar , el maíz , el sorgo , el girasol , la soja y sus derivados . Las disminuciones oscilan entre dos y siete puntos porcentuales según el producto, con el objetivo de otorgar previsibilidad , mejorar la competitividad y estimular las exportaciones .

Debate La quita de retenciones a la minería reaviva el reclamo del campo por la eliminación total del impuesto

A diferencia de reducciones previas, limitadas en el tiempo, esta rebaja no tiene fecha de vencimiento y podría representar un cambio estructural en la relación fiscal entre el Estado y el agro , de mantenerse en el tiempo.

El sector agroindustrial argentino , que genera cerca de 48.000 millones de dólares anuales en divisas , es el principal proveedor de recursos externos para la economía nacional . La política anunciada busca no solo fortalecer esa función estratégica , sino también brindar un marco tributario más simple y previsible para productores y exportadores .

Los números de las retenciones

Un análisis elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea desmaleza la situación del sector después de los anuncios presidenciales y los alcances para esos sectores productivos agroexportadores.

El estudio contempló dos regiones productivas -la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires) y la zona extrapampeana (norte de Córdoba, Santiago del Estero y áreas del centro-norte)- y dos modalidades de tenencia de tierras: propietarios y arrendatarios.

Resultados y rentabilidad estimada

Las simulaciones, basadas en un esquema de 500 hectáreas con una rotación de 50% soja y 50% maíz, estimaron los precios internacionales en 420 dólares por tonelada para la soja y 214 para el maíz, con costos constantes en dólares al nivel de mediados de 2025. El 90% de la soja y el 70% del maíz se destinan a exportación.

Los resultados muestran que la reducción de las retenciones incrementa la rentabilidad neta entre 31,6 y 60,5 dólares por hectárea, según región y modalidad de tenencia. Los propietarios de la zona núcleo son los más beneficiados, con una mejora de 60,5 dólares por hectárea, mientras que los arrendatarios extrapampeanos apenas reducen sus pérdidas, pasando de –68 a –28 dólares por hectárea.

IMG-20250726-WA0002 Retenciones: según un informe de la Fundación Mediterranéa mejora levemente la rentabilidad pero sigue alta la carga fiscal.

Persistencia de la presión tributaria

En el plano fiscal, la recaudación por las retenciones caería entre 15% y 22%, con una pérdida de 53,9 a 71,8 dólares por hectárea. No obstante, este retroceso sería parcialmente compensado por mayores ingresos provenientes de otros tributos —como Ganancias, Ingresos Brutos y el Impuesto al Cheque— que limitarían la merma total a entre 9% y 15%. Las provincias, gracias a su participación en la recaudación de impuestos coparticipables, serían las más favorecidas en términos relativos, con incrementos de 12% a 21% en sus ingresos.

Pese a la mejora en márgenes, el IERAL subraya que la carga fiscal total sobre el sector continúa en niveles elevados: entre 53% y 70% en la zona núcleo, y entre 68% y 112% en la zona extrapampeana para arrendatarios. Este último caso refleja una situación crítica, donde la presión impositiva puede superar el ingreso neto del productor, tornando inviable la actividad y favoreciendo la salida de tierras del circuito productivo.

El análisis histórico confirma que, aun con la rebaja, los márgenes agrícolas proyectados para la campaña 2025/26 se mantienen por debajo de los promedios de las últimas ocho campañas, con diferencias negativas de entre 23 y 103 dólares por hectárea. Ello evidencia que la medida, aunque significativa, no modifica de raíz el problema estructural de la elevada carga tributaria.

Un debate abierto

Desde una perspectiva de política pública, la reducción permanente de retenciones constituye un paso en la dirección de mayor competitividad y previsibilidad. Sin embargo, para que el alivio sea duradero y suficiente, el IERAL plantea la necesidad de avanzar hacia la eliminación total de estos tributos, diseñando mecanismos que compensen a la Nación y utilizando los mayores recursos provinciales para reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos o Sellos.