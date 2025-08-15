Agroexportadores

La baja de retenciones genera alivio en el campo pero mantiene alta la presión fiscal

La baja de retenciones no alcanza para aliviar la carga fiscal de la producción del campo argentino según un informe de la Fundación Mediterranea

Representantes del campo celebraron que finalmetne se eliminara la suba de retenciones prevista en la ley ómnibus, luego de los anuncios del ministro Luis Caputo.

Representantes del campo celebraron que finalmetne se eliminara la suba de retenciones prevista en la ley ómnibus, luego de los anuncios del ministro Luis Caputo.

Retenciones y dólar ¿Qué pasó después de la rebaja?

Retenciones y dólar ¿Qué pasó después de la rebaja?

 Por Marcelo López Álvarez

En su discurso en la Sociedad Rural, el presidente Javier Milei anunció la reducción permanente de los Derechos de Exportación (DEX), popularmente conocidos como Retenciones, aplicados a productos clave del complejo agroindustrial, generando importantes expectativas en el campo argentino pero también en el Gobierno, que espera, impaciente, una mejora en la liquidación de exportaciones.

La decisión, en vigencia desde el 1 de agosto, recorta de manera definitiva las alícuotas que gravan a la carne vacuna y aviar, el maíz, el sorgo, el girasol, la soja y sus derivados. Las disminuciones oscilan entre dos y siete puntos porcentuales según el producto, con el objetivo de otorgar previsibilidad, mejorar la competitividad y estimular las exportaciones.

Lee además
La quita de retenciones a la minería reaviva el reclamo del campo por la eliminación total del impuesto
Debate

La quita de retenciones a la minería reaviva el reclamo del campo por la eliminación total del impuesto
beneplacito y cautela en la mineria por el cambio en las retenciones
Exportaciones

Beneplácito y cautela en la minería por el cambio en las retenciones

A diferencia de reducciones previas, limitadas en el tiempo, esta rebaja no tiene fecha de vencimiento y podría representar un cambio estructural en la relación fiscal entre el Estado y el agro, de mantenerse en el tiempo.

El peso del agro en la economía nacional

El sector agroindustrial argentino, que genera cerca de 48.000 millones de dólares anuales en divisas, es el principal proveedor de recursos externos para la economía nacional. La política anunciada busca no solo fortalecer esa función estratégica, sino también brindar un marco tributario más simple y previsible para productores y exportadores.

Los números de las retenciones

Un análisis elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea desmaleza la situación del sector después de los anuncios presidenciales y los alcances para esos sectores productivos agroexportadores.

El estudio contempló dos regiones productivas -la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires) y la zona extrapampeana (norte de Córdoba, Santiago del Estero y áreas del centro-norte)- y dos modalidades de tenencia de tierras: propietarios y arrendatarios.

Resultados y rentabilidad estimada

Las simulaciones, basadas en un esquema de 500 hectáreas con una rotación de 50% soja y 50% maíz, estimaron los precios internacionales en 420 dólares por tonelada para la soja y 214 para el maíz, con costos constantes en dólares al nivel de mediados de 2025. El 90% de la soja y el 70% del maíz se destinan a exportación.

Los resultados muestran que la reducción de las retenciones incrementa la rentabilidad neta entre 31,6 y 60,5 dólares por hectárea, según región y modalidad de tenencia. Los propietarios de la zona núcleo son los más beneficiados, con una mejora de 60,5 dólares por hectárea, mientras que los arrendatarios extrapampeanos apenas reducen sus pérdidas, pasando de –68 a –28 dólares por hectárea.

IMG-20250726-WA0002
Retenciones: según un informe de la Fundación Mediterranéa mejora levemente la rentabilidad pero sigue alta la carga fiscal.

Retenciones: según un informe de la Fundación Mediterranéa mejora levemente la rentabilidad pero sigue alta la carga fiscal.

Persistencia de la presión tributaria

En el plano fiscal, la recaudación por las retenciones caería entre 15% y 22%, con una pérdida de 53,9 a 71,8 dólares por hectárea. No obstante, este retroceso sería parcialmente compensado por mayores ingresos provenientes de otros tributos —como Ganancias, Ingresos Brutos y el Impuesto al Cheque— que limitarían la merma total a entre 9% y 15%. Las provincias, gracias a su participación en la recaudación de impuestos coparticipables, serían las más favorecidas en términos relativos, con incrementos de 12% a 21% en sus ingresos.

Pese a la mejora en márgenes, el IERAL subraya que la carga fiscal total sobre el sector continúa en niveles elevados: entre 53% y 70% en la zona núcleo, y entre 68% y 112% en la zona extrapampeana para arrendatarios. Este último caso refleja una situación crítica, donde la presión impositiva puede superar el ingreso neto del productor, tornando inviable la actividad y favoreciendo la salida de tierras del circuito productivo.

El análisis histórico confirma que, aun con la rebaja, los márgenes agrícolas proyectados para la campaña 2025/26 se mantienen por debajo de los promedios de las últimas ocho campañas, con diferencias negativas de entre 23 y 103 dólares por hectárea. Ello evidencia que la medida, aunque significativa, no modifica de raíz el problema estructural de la elevada carga tributaria.

Un debate abierto

Desde una perspectiva de política pública, la reducción permanente de retenciones constituye un paso en la dirección de mayor competitividad y previsibilidad. Sin embargo, para que el alivio sea duradero y suficiente, el IERAL plantea la necesidad de avanzar hacia la eliminación total de estos tributos, diseñando mecanismos que compensen a la Nación y utilizando los mayores recursos provinciales para reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos o Sellos.

Temas
Seguí leyendo

Por qué no cobré la Beca Progresar de agosto 2025

Cómo usar la billetera virtual que permite pagar en Chile sin trámites ni impuestos extras

Mendocinos en Chile: expectativas por las compras de electrodomésticos en el vecino país

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 15 de agosto de 2025

Cuánto dinero requirió la crianza de un hijo en julio, según el Indec

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 14 de agosto de 2025

Ingresos Brutos: el impuesto invisible que sostiene a provincias y municipios

De acuerdo al INDEC, cómo variaron los salarios frente a la inflación en los últimos meses

LO QUE SE LEE AHORA
Mendocinos en Chile: expectativas por las compras de electrodomésticos en el vecino país.
Desregulación

Mendocinos en Chile: expectativas por las compras de electrodomésticos en el vecino país

Las Más Leídas

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Por Cecilia Zabala
Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. EN VIVO
Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Por Sitio Andino Sociedad
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Por Pablo Segura