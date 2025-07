Retenciones, economías regionales y productores: más de la misma historia

Sin embargo, el Gobierno adolece de lo mismo que el presidente denunció en su discurso. No explica cómo cubrirá el bache fiscal que deja la importante reducción de los derechos de exportación . Según las primeras estimaciones la reducción de las retenciones significará un impacto fiscal de aproximadamente 2.500 millones de dólares, lo que representa un 0.5% del PBI . Aproximadamente dos veces y media más que lo que significa el aumento del bono previsional a jubilados que votó el Congreso, que tendría un costo de entre el 0,14 y el 0,17% del PBI, y Javier Milei reiteró será su próximo veto.

El “campo”, a pesar de sus promesas, no producirá ni exportará más; el Gobierno no buscará cubrir el bache que deja la baja de retenciones con nuevos gravámenes a los sectores beneficiados del modelo, como el financiero. Por lo tanto, a la vista aparece un único camino: la profundización del “modelo empobrecedor”, pero no el que denuncia Javier Milei sino el que él mismo lleva adelante con el ajuste interminable a jubilados, salud, educación, transferencias a provincias y economías regionales.

Milei insistió en que estos recortes son “permanentes” y no sujetos a revisión mientras dure su mandato, por lo que se puede sospechar que el ajuste y la profundización del modelo también lo serán.

image Mientras la Pampa Húmeda agroexportadora sigue recibiendo beneficios los productores de economías regionales no reciben señales y se profundiza en modelo importador.

Baja de retenciones: una apuesta riesgosa

La movida oficial busca solidificar el vínculo del Gobierno con el sector productivo de la Pampa Húmeda y el aparato exportador argentino, y enviar un mensaje directo al núcleo duro del electorado rural. Sin embargo, los riesgos estructurales no son menores. Las retenciones no solo funcionaban como un instrumento recaudatorio clave en un país con limitada presión fiscal directa, sino también como una herramienta de estabilización cambiaria y desacople de precios internos respecto de los internacionales.

Reducirlas en forma permanente en un contexto de volatilidad fiscal, inflación latente y escasa recuperación del crédito externo, podría limitar aún más la capacidad del Estado para sostener su equilibrio financiero, sobre todo en un modelo donde ya pocos dudan de que el superávit fiscal que proclama el Gobierno es solo un ejercicio de contabilidad creativa.

Ganadores y excluidos

El anuncio fue celebrado con entusiasmo por las entidades agropecuarias —incluso las que supuestamente representan a las economías regionales— y los exportadores de granos, que se llevan una victoria largamente esperada. Sin embargo, la medida también acentúa las asimetrías estructurales del modelo productivo: el grueso de los beneficios se concentra en el núcleo pampeano, mientras que las economías regionales, con menor volumen exportador y menor rentabilidad, siguen sin ver mejoras equivalentes.

Mientras se profundiza el modelo agroexportador primario, el presidente y el Gobierno, bajo la complaciente mirada de las entidades del campo, siguen propiciando las importaciones de pasta de tomate, vino, pasta de maní, cerdo, lácteos y hasta carne vacuna, entre tantos otros. Confirmando que el interés del gobierno de Javier Milei por el verdadero aparato productivo de la Argentina es nulo. Solo les interesa el sector que puede aportarle dólares para su interminable timba financiera. En la otra punta, los sectores de las economías regionales, que generan trabajo y derrame real varias veces superior al de los agroexportadores, siguen esperando que el Gobierno y los famosos dirigentes del campo, alguna vez, se acuerden de ellos.

Como escribió Sarmiento en El Censor 140 años atrás; “Quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereyra, a los Luro, a los Duggan y los Leloir y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas”. Nada ha cambiado