La inflación en CABA se aceleró: de cuánto fue y cómo impactó en cada rubro

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante septiembre se aceleró y fue de 2,2% , superando a la de agosto -cuando se ubicó en 1,6%-, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad.

El aumento de precios en el mes respondió principalmente a los rubros Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles , Transporte , Alimentos y bebidas no alcohólicas , Salud y Recreación y cultura , que en conjunto explicaron el 70,1% del incremento general .

En lo que va del año, el costo de vida en la capital creció 22,7%, mientras que la inflación interanual alcanzó 35%.

En la desagregación por grandes grupos, los Bienes crecieron 2,3% , mientras que los Servicios aumentaron 2,1% durante septiembre.

Vivienda, agua, electricidad, gas son los rubros que más subieron de precio durante septiembre.

En la comparación interanual, los Servicios mostraron una suba notablemente mayor (42,7%) frente a los Bienes (23,7%). Entre enero y septiembre de 2025, los Servicios acumularon un incremento de 26,5%, superando la suba de los Bienes (16,7%).

Respecto a la inflación núcleo (agrupación Resto IPCBA), esta promedió 2,2% en septiembre. La agrupación Regulados creció 2,1%, impulsada por ajustes en medicina prepaga y educación, mientras que los Bienes y servicios Estacionales registraron un aumento de 2,6%.

Proyecciones de inflación nacional

Analistas estiman que la inflación nacional, que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) el 14 de octubre, rondará 2,1%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Para los últimos meses de 2025 se proyecta que la inflación mensual se mantenga alrededor del 2,0%, con una tendencia a ubicarse por debajo de ese nivel a partir de enero de 2026/ Infobae y Noticias Argentinas