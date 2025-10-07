7 de octubre de 2025
La inflación en CABA se aceleró: de cuánto fue y cómo impactó en cada rubro

La inflación de septiembre 2025 en CABA superó la de agosto. Qué rubros subieron más y qué proyectan para la inflación nacional.

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante septiembre se aceleró y fue de 2,2%, superando a la de agosto -cuando se ubicó en 1,6%-, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad.

El aumento de precios en el mes respondió principalmente a los rubros Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,1% del incremento general.

En lo que va del año, el costo de vida en la capital creció 22,7%, mientras que la inflación interanual alcanzó 35%.

Rubros que más subieron en septiembre 2025

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: subió 2,4%, impulsado por ajustes en los gastos comunes de la vivienda y los alquileres.
  • Transporte: creció 3,5%, debido al aumento en combustibles, lubricantes, pasajes aéreos y automóviles.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: aumentó 2,0%, con los mayores impulsos de frutas (6,5%) y verduras, tubérculos y legumbres (4,9%).
  • Salud: subió 2,0%, explicado por ajustes en las cuotas de medicina prepaga.
  • Recreación y cultura: registró un aumento de 3,1%, por alzas en servicios recreativos, deportivos y paquetes turísticos.
inflacion, supermercado, precios, aumentos, canasta basica.jpg
Vivienda, agua, electricidad, gas son los rubros que más subieron de precio durante septiembre.

Bienes y servicios: cómo impactaron en la inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires

En la desagregación por grandes grupos, los Bienes crecieron 2,3%, mientras que los Servicios aumentaron 2,1% durante septiembre.

En la comparación interanual, los Servicios mostraron una suba notablemente mayor (42,7%) frente a los Bienes (23,7%). Entre enero y septiembre de 2025, los Servicios acumularon un incremento de 26,5%, superando la suba de los Bienes (16,7%).

Respecto a la inflación núcleo (agrupación Resto IPCBA), esta promedió 2,2% en septiembre. La agrupación Regulados creció 2,1%, impulsada por ajustes en medicina prepaga y educación, mientras que los Bienes y servicios Estacionales registraron un aumento de 2,6%.

Proyecciones de inflación nacional

Analistas estiman que la inflación nacional, que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) el 14 de octubre, rondará 2,1%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Para los últimos meses de 2025 se proyecta que la inflación mensual se mantenga alrededor del 2,0%, con una tendencia a ubicarse por debajo de ese nivel a partir de enero de 2026/ Infobae y Noticias Argentinas

