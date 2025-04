La Bancaria advierte sobre el impacto del fin del cepo en los trabajadores y la economía

¿Fin del cepo?

Que la compra de dólares sea más flexible que la semana pasada, no significa que las restricciones desaparezcan, advirtió Giménez. Tal es el caso del dólar tarjeta que se continuará utilizando para abonar, por ejemplo, las plataformas de streaming como Netflix o Spotify. La cifra final del dólar tarjeta es un 30% más que la del dólar oficial, sobre la cual se calcula su cotización.

DOLAR-TARJETA.jpg El dólar tarjeta continuará vigente.

Lo mismo sucede con la compra de dólares por home banking, ya que allí se podrá comprar hasta cierto límite en función de los ingresos personales.

“Nos están comunicando los bancos que ese dólar que va a ser para atesorar o para ahorro está relacionado con los ingresos que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, tampoco es una cuestión que podés comprar en forma ilimitada”, explicó Giménez.

Agregó que aún no se conoce con certeza si se podrán retirar dólares que estén en una cuenta caja de ahorro o en una cuenta corriente de dólares. “Todavía no nos responden con relación a esto. Digo que ha habido una demanda por retirar dólares y no hay dólares físicos. Seguramente se regularizará, esperemos que sea en los próximos días, porque si no después la gente se enoja con el que menos culpa tiene, que es el trabajador bancario y es el que tiene que decir que no hay dólares”.

¿De qué manera afecta a las personas la liberalización del cepo?

Históricamente, cuando sube el dólar se devalúa el peso argentino, lo que se traduce en aumento de los precios. En este punto se detuvo el secretario general de La Bancaria, ya que estas medidas macroeconómicas impactan de manera directa en las economías familiares.

“El Banco Nación arrancó con una cotización de $1.250, y si vos comparás este $1.250 con el $1.093 que cerró el viernes, ahí tenés una devaluación de casi 14 puntos. Y ahí está la preocupación: que eso va a terminar repercutiendo en precios. Los laburantes, cuando termine la ronda de hoy, vamos a ser 14 puntos más pobres. Eso me parece que también es muy importante porque hace la vida cotidiana”, resaltó.

También señaló que esta medida se da luego del acuerdo con el FMI y consideró que hay temas que se están escapando del debate. Señaló que el organismo va a presionar para poner en marcha la reforma laboral y la previsional.

inflacion.webp Si el dólar oficial sube, el peso se devalúa y los precios aumentan.

“Me estoy refiriendo a temas tan sensibles como modificación del régimen previsional en cuanto a aumentar la edad de jubilaciones, con lo cual ahí le está cambiando una perspectiva de nuestros adultos mayores que estaban en condiciones o próximos a jubilarse y estamos en una situación que no sabemos si van a poder o no acceder al beneficio previsional”, amplió a SITIO ANDINO.

¿Cómo afecta a los trabajadores bancarios?

Otro punto que señaló el secretario gremial es la potencial privatización del Banco Nación, intento que la Justicia detuvo por el momento. Sin embargo, Giménez analizó que uno de los puntos de acuerdo entre el gobierno nacional y el organismo es la reactivación de la privatización del banco.

“La otra cuestión que nos incluye a los bancarios y especialmente a aquellos bancarios de la banca pública o del Banco Nación, es la aceleración de los procesos de privatización”, dijo al respecto el secretario general.

Aseguró que “todo esto ha generado mucha preocupación” entre los trabajadores del sector. Puntualizó que están preocupados por el endeudamiento y reflexionó: “¿escuchaste una palabra de reactivación, de empleo, de producción, de ciencia, de tecnología, de educación, de salud?”.