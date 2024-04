Javier Milei mira afuera, pero lo que cae como un piano es el consumo

Al igual que en la leche, la carne que no se consume en el mercado interno se sube a los barcos, así en los primeros tres meses del 2024 las exportaciones aumentaron el 22,9% interanual.

El consumo per cápita de carne vacuna ya está los 42,6 kilos al año en marzo, una caída del 18,5% interanual, el número de consumo más bajo desde 2011 hasta aquí.

Ni para el pan duro

Si hay algo que sobrevive a todas las crisis es el pan, pero en este ajuste ni eso se salvó. Las ventas en las panaderías de todo el país cayeron un promedio de 45%, desde principios de enero según los datos recogidos por las distintas cámaras y asociaciones de panaderos de todo el país, en un hecho que los dirigentes panaderos consideran inédito.

Los números que reflejan las cámaras que agrupan a las diversas actividades de alimentos básicos son refrendadas por las grandes cadenas de supermercados que califican de alarmante la situación. Las fuentes del sector ubican la caída de ventas por sobre lo números del INDEC y confirman que en algunos productos las caídas de ventas llegan al 50 por ciento y se preparan para que el clima no mejore antes de junio, aunque, no son pocos los que creen que tendrán que cerrar el año trabajando casi al costo para poder mantener las estructuras y los clientes.

El último informe de Scentia asegura que en febrero la caída de consumo en los supermercados fue del 8.3% y fuentes del sector supermercadista estiman que la caída en marzo fue similar.

La caída del consumo en los supermercados y almacenes también está en valores historícos. Los cuatro meses de Javier Milei marcan record tras record.

Sin embargo, una de las consultoras de consumo más reconocidas del mercado Focus Market, asegura que en marzo la caída en supermercados y almacenes llegó al 19% comparado con marzo de 2023 y con respecto a febrero la retracción fue de 2.5 puntos registró una caída de los volúmenes de venta en supermercados y almacenes del 19% interanual y 2,5% respecto del mes anterior, anotando así la cuarta caída consecutiva, los cautro meses de gobierno de Javier Milei.

Los números de consumo de los supermercados y almacenes son fundamentales para discernir si la recuperación será en V como proclama el presidente o simplemente entramos en una L que estabilizará por largo tiempo la recesión en la cual entró la economía argentina.

Según un relevamiento de medios porteños la Cámara de Supermercados confirman las fuertísimas bajas del consumo y brindan números propios; alimentos de la canasta básica, 10%, Electro, Bazar y Textil, 50%, Congelados y snacks entre un 20% y 30% y otro inalterable como la Cerveza perdió 20 puntos de venta.

El dilema del consumo: Precios o ingresos

Si bien la disparada de precios, post devaluación y desregulación absoluta del mercado y cierre de todo tipo de controles por parte del Estado, parece estabilizarse o en casos puntuales retraerse mínimamente, las fuentes consultadas no ven esperanzas de recuperación. El problema, aseguran, no son los precios sino los ingresos. En la Argentina donde la inflación es materia corriente los consumidores (al contrario que en otros mercados) convalidan los precios por ingresos no por el costo del producto y hoy lo que se destruyó en la economía es el ingreso, por lo tanto, el consumidor no convalida ningún precio ni bajo ni alto.

Es por eso que, a pesar de las promociones, descuentos, etcétera, el consumo no repunta.