Inversiones de más de U$S300 millones en Guaymallén: los proyectos inmobiliarios y comerciales

“Mendoza ha crecido muy desordenadamente en sus inversiones”, dijo Cornejo al hacer referencia a que antes no existía un plan de ordenamiento territorial, ya que este tipo de proyectos como el que se presentó hoy se ajustan a esos planes. También sostuvo que en los últimos años los municipios no cumplieron el papel que les corresponde en el sistema de inversiones, que otorgaron factibilidades en lugares que no hay agua ni cloacas con terrenos prestados.

Además, puso en valor este tipo de proyectos para avanzar con desarrollos inmobiliarios y emprendimientos comerciales, articulados por inversiones público-privadas. “Son los que queremos para el futuro de Mendoza. Estamos logrando en los últimos años que todo el mundo se vaya ajustando a ese plan de ordenamiento, aunque sabemos que todavía no lo logramos del todo”.

Por su parte, el intendente Calvente señaló que se trata de una noticia trascendental para el futuro del departamento y aseguró que “genera grandes oportunidades de crecimiento”. Además, comentó que se decidió presentarlo de manera conjunta, porque “nosotros entendemos que la sinergia que se da entre lo comercial y lo inmobiliario se da en situaciones cuando el ecosistema es sano y es proclive a las inversiones”.

“Los inversores y los emprendedores valoran que los acompañemos con los plazos y las características de los proyectos que se están invirtiendo”, dijo y señaló que “vamos a respaldar las inversiones privadas con inversión pública.

Es decir, tanto la Municipalidad de Guaymallén, como el Gobierno Provincial realizarán inversiones en el ámbito público de forma tal que el efecto o el impacto que generen estos emprendimientos en el área urbana donde se insertan, sean mitigados con esa inversión”.

Según remarcó, la colaboración público-privada impulsará el desarrollo económico y generará empleo, posicionando al departamento como uno de los polos comerciales más importantes de Mendoza. Es más, dijo que “esto es un impacto positivo, directo y concreto, no sólo a los vecinos de Guaymallén, sino a distintos ciudadanos mendocinos”.

Principales proyectos inmobiliarios y comerciales

La Barraca, Dorrego: Ampliación con torres residenciales, un market y oficinas.

One Tower, Villa Nueva: Edificio premium con 100 departamentos, helipuerto, piscina cubierta, gimnasio y más.

Complejo Saint Mari, Adolfo Calle y Rondeau: Cinco torres residenciales, amenities, locales comerciales, oficinas y estacionamiento.

Circuito Strip Center, Acceso Este: Moderno centro comercial de más de 4.800 m² frente al Hipermercado Carrefour.

Nova Market, Nova Office y Nova Residence: Complejo inmobiliario con torres de departamentos y oficinas en Adolfo Calle y Rondeau.

Sol City Center y Central Depot Center, Sol Andino IV: Nuevos desarrollos comerciales y logísticos.

Complejo Residencial en Los Corralitos: 17 departamentos y paseo comercial con 20 locales.

Nuevo Complejo de Oficinas y Centro Médico, Severo del Castillo: Espacios de oficinas y un centro médico.

Obras públicas

Con una inversión pública total de 14.510 millones de pesos, Guaymallén llevará a cabo importantes proyectos de infraestructura, incluyendo:

Urbanización de Calle Elpidio González: Mejoras en infraestructura vial, ciclovía, reforestación y alumbrado público.

Recuperación del espacio público en Calle Las Cañas: Renovación de calzadas, veredas y áreas peatonales en tres tramos.

Mejoras en Calle Tirasso: Obras de drenaje, redes sanitarias, ciclovía y áreas verdes.

Recuperación de Calle Severo del Castillo: Rehabilitación de calzada, espacios peatonales, ciclovía y forestación.

Estas inversiones impulsarán a Guaymallén como un polo comercial y logístico clave en la región, mejorando la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.