Iberte expuso en la Legislatura por el conflicto con Fecovita

“Las personas físicas usan el nombre de Fecovita como escudo , pero la investigación se centra en ellas. Solicitamos una pericia contable de los balances cuestionados, que aún no se ha llevado a cabo”, afirmó Aguinaga, en la Legislatura.

image.png Jose Luis Ramón (presidente de Derechos y Garantias) escucha a Alberto Aguinaga (de espaldas) en la exposición sobre el conflicto entre Iberte y Fecovita.

Fecovita: Pedido de quiebra sin sentencia firme

También aclaró que no existe una sentencia firme sobre el pedido de quiebra de Fecovita, manteniendo la investigación en curso. Añadió que, aunque la Dirección de Cooperativas de Mendoza y el INAES revisaron los balances en tiempo y forma, estos no fueron aprobados como asegura Fecovita, y el contrato final con Iberte no fue incluido ni revisado por un auditor externo.

Respecto a las denuncias penales, Aguinaga señaló que “se investiga a las personas físicas que utilizan el nombre de Fecovita para desviar la atención de su responsabilidad”, lo cual considera una táctica que beneficia a los acusados ante la opinión pública.

Fecovita: Iberte asegura que donará lo que recupere

Finalizando, Aguinaga aseguró que el objetivo de sus representadas es recibir el pago de las deudas pendientes, sin más ni menos, y que cualquier beneficio económico de los juicios será destinado a entidades de bien público o a los mismos productores socios de las cooperativas.

Por su parte, José Luis Ramón manifestó la preocupación de la comisión (que la semana pasada recibió a Fecovita) por el impacto en los cooperativistas y las familias, principalmente pequeños productores, quienes han visto encarecer sus condiciones crediticias debido a este litigio.