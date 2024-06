Granizo: cuánto cobrarán los productores con el nuevo seguro agrícola.

Este año, además de adelantarse el pago del seguro, percibieron en promedio $250.000 por hectárea, que pasarán a superar los $500.000 en el ciclo que viene cuando el daño o pérdida supere el 100%. Aunque subsisten dudas sobre cuánto subirá la prima a abonar por el productor, que actualmente es de $12.500/ha.

Un seguro restringido

Claro que el beneficio no será para todos. Porque en principio pueden acceder, como hasta ahora, los productores que están inscriptos en el RUT (Registro Único de la Tierra), principal "filtro" para determinar el pago de las indemnizaciones y otros beneficios.

"Nos dicen desde el Gobierno que no será obligatorio. Pero si el productor no ingresa, no podrá acceder al subsidio de Irrigación a la tarifa de riego en caso de emergencia o desastre por los daños del granizo y otros beneficios. O sea, no es obligatorio, pero en cierta forma sí lo es", consideraron al respecto desde Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas).

A la hora de sacar cuentas, las dudas acerca de cuál será la prima del seguro se basan en algunos números que muestran lo abultado de los costos operativos. Un número que ronda los $2,8 millones a $3 millones por hectárea, que trepan a casi $4,5 millones si se suman los costos variables (impuestos, entre otros ítems).

Actualmente, son 2.000 los productores de Mendoza inscriptos en el RUT, registro cuya actualización vence el próximo 30 de junio. Un universo bastante acotado para la producción de toda la provincia, aunque son pocos los que logran atravesar el embudo dado que no deben registrar deudas en el pago de impuestos provinciales, entre otros requisitos.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, sin dar cifras precisas, advierten que ese número no variará sustancialmente. Aunque depende de si el Gobierno flexibiliza los parámetros para asegurar un mayor alcance territorial en los distintos oasis productivos.