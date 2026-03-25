25 de marzo de 2026
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Turismo

Gastronomía y aire libre impulsaron el turismo del finde XL, ¿cuánto gastó en promedio cada viajero?

Un nuevo fin de semana largo movilizó a miles de argentinos y consolidó un turismo más austero. Cuánto gastaron y cómo se movió Mendoza.

Gastronomía y aire libre impulsaron el turismo del finde XL, ¿cuánto gastó en promedio cada visitante?

Gastronomía y aire libre impulsaron el turismo del finde XL, ¿cuánto gastó en promedio cada visitante?

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Para miles de argentinos, el 23 y 24 de marzo se tradujo en un fin de semana XL en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En ese contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) relevó el pulso del turismo y el movimiento económico que dejó la fecha en el país.

Un fin de semana con más movimiento, pero más medido

El primer dato que sobresale es el cambio de comportamiento de los viajeros. Con el combustible en alza y un esquema que no fue XL para todos -el lunes fue no laborable, pero no feriado- muchos optaron por escapadas cortas y destinos cercanos.

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Se consolida un perfil de turista que elige escapadas cortas y más económicas.

Se consolida un perfil de turista que elige escapadas cortas y más económicas.

Aun así, el balance muestra un repunte: el movimiento turístico creció un 48,8% interanual frente a 2025, lo que confirma que, incluso con restricciones, la gente siguió viajando.

Cuánto dinero dejó el finde XL

El gasto promedio diario se ubicó en $103.793, lo que implica una caída del 7% respecto al feriado de Carnaval. La explicación combina varios factores: viajes más breves, menor distancia y una agenda sin grandes eventos que impulsen el consumo.

En esta fecha predominaron las actividades culturales y conmemorativas por el 24 de marzo, en su mayoría gratuitas, lo que también incidió en un menor desembolso por turista.

De esta manera, se consolidó un perfil de viaje más austero donde pesan más las experiencias que el consumo intensivo, indicó el informe.

En lo que va de 2026, ya se registraron dos fines de semana largos que movilizaron a 4.022.000 turistas y generaron un gasto total de $1.238.877 millones, marcando un arranque de año con buen nivel de actividad.

La provincia de Mendoza, entre los destinos más elegidos

Dentro del balance, la provincia de Mendoza volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos junto a Ciudad de Buenos Aires, San Carlos de Bariloche, Salta, Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Iguazú.

En la provincia, la ocupación hotelera alcanzó el 68%, con 55.146 turistas y un impacto económico estimado en $15.330 millones, considerando una estadía promedio de tres días.

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Mendoza fue uno de los destinos más elegidos por los turistas.

Mendoza fue uno de los destinos más elegidos por los turistas.

Según datos del EMETUR, el Gran Mendoza concentró el mayor flujo de visitantes, con 29.700 turistas y una ocupación del 71%, generando $7.726 millones. Detrás se ubicó San Rafael, con un 70% de ocupación y 6.500 turistas.

Los puntos que traccionaron el fin de semana en Mendoza

Entre los destinos con mejor desempeño se destacaron Ruta 82 y Cacheuta, con niveles de ocupación del 77%, consolidándose como polos dinámicos dentro del esquema de escapadas cortas.

La agenda se apoyó en propuestas clásicas de la provincia: visitas a bodegas, actividades al aire libre y una oferta gastronómica que sigue siendo uno de los principales atractivos para quienes eligen Mendoza incluso en contextos de gasto más moderado.

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