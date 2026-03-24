Agenda cultural y turismo activo marcaron el fin de semana XL en Mendoza

La combinación de una alta llegada de visitantes, una variada agenda cultural de actividades recreativas y condiciones climáticas favorables permitió realizar un balance positivo del turismo durante el fin de semana extra largo que se extendió del sábado 21 al martes 24 de marzo de 2026 .

Este período incluyó el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos , según el calendario oficial de la Jefatura de Gabinete, y el martes 24 como feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración del inicio de la última dictadura cívico-militar en 1976.

Nevó en Las Leñas y el otoño llegó con una postal soñada

A diferencia de los feriados nacionales —donde el descanso es obligatorio—, los días no laborables son optativos para los empleadores, lo que permite a cada empresa o comercio definir su funcionamiento.

Durante este fin de semana XL, Mendoza alcanzó una ocupación promedio del 68% , con la llegada de 55.146 turistas . El impacto económico fue significativo, con ingresos estimados en $15.330 millones , considerando una estadía promedio de 3 días y un gasto diario por persona de $92.668 .

Algunas zonas superaron el promedio: Ruta 82 y Cacheuta alcanzaron un 77%, las Villas de San Rafael un 75% y alrededor del 70% en el Gran Mendoza, Potrerillos y Ciudad de San Rafael.

La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó que “estos resultados reflejan el trabajo sostenido de promoción y la articulación con el sector privado, que permite ofrecer una propuesta diversa y atractiva durante todo el año”. Además, agregó: “Mendoza continúa posicionándose como un destino competitivo, con experiencias de calidad y beneficios concretos para quienes nos visitan”.

Según datos de agencias como Despegar, Mendoza se ubicó entre los destinos más elegidos del fin de semana XL, junto a Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y Córdoba.

Sin título (4) Mendoza disfrutó un fin de semana XL con alta ocupación, turismo activo y una variada agenda cultural

Mendoza se disfruta

Uno de los factores clave de este éxito fue la nutrida agenda cultural y recreativa. Entre las propuestas más destacadas se encuentran los festejos de San Patricio —con gran convocatoria en Godoy Cruz—, el Festival del Malbec y el Olivo en Maipú, la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca en Junín, y la Maratón Internacional de Mendoza, entre muchas otras actividades que atrajeron a mendocinos y visitantes.

Las promociones del Ente Mendoza Turismo, como Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, también se consolidan como un factor influyente en la elección del destino, ofreciendo servicios y experiencias de calidad con precios competitivos.

Tras este fin de semana XL, la provincia ya se prepara para Semana Santa, uno de los momentos más importantes del calendario turístico. Entre las principales propuestas se destaca el tradicional festival Música Clásica por los Caminos del Vino, que combina cultura, paisajes y enoturismo, sumándose a una amplia oferta de actividades para disfrutar del otoño en Mendoza.